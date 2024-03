Alle 6x vergrabenen Play Arts-Actionmodelle mit Fundort auf Karte – Actionfiguren in Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es sogenannte Play Arts-Actionmodelle, die ihr als Schlüsselgegenstände finden könnt. Das sind ganz besondere Objekte, die ihr für eure große Sammlung gebrauchen könnt.

Um Johnnys Sammlung zu 100% abzuschließen, müsst ihr nämlich die Play Arts-Actionfiguren in der ganzen Welt finden. Pro Region lässt sich jeweils eine Actionfigur aufspüren und ausgraben.

In dieser Lösung erfahrt ihr, wo ihr alle 6x Play Arts-Actionmodelle finden könnt, die ihr ausgraben müsst. Es gibt da natürlich noch mehr Actionfiguren, die nichts mit den Ausgrabungen zu tun haben. Doch wir konzentrieren uns heute in diesem Guide auf alle, die ihr mit einem Chocobo ausbuddeln könnt.

Chocobo in jeder Region freischalten!

Da wir für alle Play Arts-Actionmodelle einen Chocobo benötigen, gilt es zunächst einmal, den jeweiligen Chocobo in der jeweiligen Region freizuschalten.

Idealerweise startet ihr mit der Suche nach den Actionfiguren in Kapitel 11, da ihr spätestens dann alle Chocobos aller wichtiger Regionen freigeschaltet haben dürftet. Falls nicht, wenn ihr zum Beispiel durch die Story gerusht seid, müsst ihr das zunächst einmal nachholen. Und dann kann die Suche nach den Actionmodellen beginnen!

Ein Actionmodell ist eine Sitzbank. Cool, cool, cool. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Alle Play Arts-Actionfiguren mit Fundort

Es folgt nun die jeweilige Ortsangabe des gesuchten Objekte mit allen wichtigen Infos für die Suche. Falls hier noch irgendwelche offenen Fragen bestehen, stellt sie gerne in den Kommentaren.

Play Arts-Actionmodell in der Grasland-Region

Wo versteckt sich die Actionfigur in der Grasland-Region? Das Play Arts-Actionmodell in der Grasland-Region wurde ganz in der Nähe der Chocobo-Farm vergraben. Ein paar Meter weiter südöstlich ist eine alte Mühle. Hier müsst ihr suchen!

Ihr könnt ganz einfach bei der Chocobo-Farm starten und dann kurz zur Mühle laufen, das ist hier tatsächlich noch der schnellste Weg. Werft mal einen Blick auf die Bilder, die den genauen Fundort zeigen.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Hier findet ihr das Play Arts-Actionmodell: Sitzbank. Eine recht fragwürdige Actionfigur, aber hey! Wir wollen uns ja nicht beschweren. Mitgenommen.

Play Arts-Actionmodell in der Junon-Region

Wo versteckt sich die Actionfigur in der Junon-Region? Die Play Arts-Figur in der Junon-Region ist recht weit im Süden der Region zu finden. Wenn ihr vom Junon aus gen Süden reist, kommt ihr irgendwann an eine kleine Abbiegung nach links (gen Osten). Folgt der letzten Abbiegung (hinter der Chocobo-Haltestelle) und sucht am äußersten Rand des Kartenabschnitts.

Im Laufe der letzten Nebenmission der Region werdet ihr in die Nähe eines Ungeheuers Höllenreiter V2 geschickt. Der exakte Fundort befindet sich östlich vom Kampfplatz, der auf der Karte aussieht wie ein Kreis. Hier auf den Bildern seht ihr den genauen Fundort.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Ihr wurde das Play Arts-Actionmodell: Auslöscher vergraben, das dem gleichnamigen Shinra-Konstrukt ähnelt.

Play Arts-Actionmodell in der Corel-Region

Wo versteckt sich die Actionfigur in der Corel-Region? Die nächste Actionfigur findet ihr südwestlich von Costa Del Sol. Und zwar an einer Ruine – das ist die riesige Ventilfabrik in dem Gebiet. Das gesuchte Objekt liegt direkt an der südlichen Kante in der Nähe der Chocobo-Haltestelle (nordwestlich). Hier seht ihr einen kleinen Baum und daneben einen kleinen Teich.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Das gesucht Objekt liegt wirklich direkt am Baum. Es handelt sich hierbei um das Play Arts-Actionmodell: Wheelie.

Play Arts-Actionmodell in der Gongaga-Region

Wo versteckt sich die Actionfigur in der Gongaga-Region? Im südlichen Gebiet der Gongaga-Region findet ihr eine Mogry-Hütte. Hier müsst ihr starten. Sie ist relativ zentral im unteren Teil der Regionskarte.

Von hier aus müsst ihr nun gen Norden reisen, wo ihr auf eine zerstörte Brücke trefft. Reitet über den Fluss (über die Kaputte Brücke) und weiter den Weg hoch. Dann endet die Straße ein weiteres Mal. Doch kurz vor dem Ende mit dem Pilz-Sprungbrett macht ihr einen Stopp auf der Straße. Nehmt die Witterung auf und folg ihr nach links weg von der Straße. Direkt am Wegesrand liegt dann auch schon die nächste Actionfigur: Das Play Arts-Actionmodell: Buggy.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Play Arts-Actionmodell in der Cosmo-Region

Wo versteckt sich die Actionfigur in der Cosmo-Region? Das Play Arts-Actionmodell in der Cosmo-Region ist sozusagen in der Mitte der Region angesiedelt. Reitet mit dem Chocobo zur Chocobo-Haltestelle, die südöstlich von der Landebahn ist. Falls ihr diese bereits freigeschaltet habt, könnt ihr sie auch zum Schnellreisen verwenden und hier starten.

Im Endeffekt ist der Fundort dieser Actionfigur volle Möhre gen Osten, aus Richtung der Landebahn angesiedelt. Doch ihr müsst zunächst über den Norden in die Region reiten und dann geht es direkt wieder südlich herunter, sodass ihr schließlich östlich von der Landebahn landet. Werft einen Blick auf die nachfolgenden Bilder, um den exakten Fundort einzusehen. Das gute Stück versteckt sich in einem Busch.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Bei dieser Actionfigur handelt es sich um das Play Arts-Actionmodell: Tiny Bronco. Es ist so cool wie der fetzige Flieger vom netten Onkel Cid!

Play Arts-Actionmodell in der Nibel-Region

Wo versteckt sich die Actionfigur in der Nibel-Region? Nun fehlt noch eine letzte Actionfigur, die in der Nibel-Region auf uns wartet. Sie ist ebenfalls in der Nähe des Flughafens verbuddelt worden.

Sucht am besten direkt südlich vom Flughafen bei der Chocobo-Haltestelle: Östlich von der Haltestelle (und südlich von der Mission zum Fangen des Chocobos) findet ihr sie auf einer Steinformation. Ihr könnt direkt an der Haltestelle spawnen, wenn ihr sie schon freigeschaltet habt, und dann gen Osten laufen. Ein paar Meter weiter findet ihr den Ort dann auch schon.

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Das ist das letzte Play Arts-Actionmodell: Shinra-Frachtkiste und damit habt ihr alle 6x Actionfiguren gefunden, die ihr ausbuddeln könnt.

Falls ihr noch weitere Ziele aus Johnnys Sammlung verfolgt, dann schaut gerne hier in unsere Übersicht, wo wir alle Infos zusammentragen, die mit Johnnys Ausstellung zu tun haben. Es gibt noch mehr Play Arts-Actionmodelle, die ihr zum Beispiel im Gold Saucer erspielen könnt.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!