Eliasn97: Vom kleinen Zocker zum größten deutschen Twitch-Streamer

Elias Nerlich, auch bekannt als Eliasn97 oder Eligella, ist der neue Stern am Streamer-Himmel. Während er früher allein an seiner Konsole gezockt hat, schauen ihm nun weit über 30.000 Menschen zu. Das macht Eliasn zu einem der größten Streamer Deutschlands. Wie er an diesen Punkt gekommen ist und was das Multitalent sonst noch drauf hat, erklären wir euch in diesem Beitrag.

Vom Anfänger zum E-Sportler

Angefangen hat bei Elias alles mit einem Nintendo 64. Er spielt Games wie „Mario Party“, weil es ihm Spaß macht, es ist ein schöner Zeitvertreib. Profi will er nur im Fußball werden. Er spielt bei einem Verein in Berlin, aber sein Ziel ist klar: Eine große Karriere bei einem namenhaften Verein starten. Nach einer Verletzung muss Elias diesen Traum allerdings aufgeben.

Das Zocken wird immer wichtiger. Wenn schon echtes Fußballspielen nicht drin ist, dann doch wenigstens FIFA. Als der jetzige Streamer bei der ersten Weekend League unter den besten 100 weltweit landet, beginnt er sich mit FIFA und den Profiligen zu beschäftigen.

Nachdem EA Elias zu einem Turnier nach Barcelona eingeladen hatte, wurde eine Agentur auf ihn aufmerksam und erfüllt ihm seinen größten Traum: Er kann als Profi bei Hertha BSC spielen. Zwar als E-Sportler und nicht in der Bundesliga, aber Elias könnte glücklicher nicht sein.

YouTuber, Streamer, Unternehmer

YouTube-Videos macht Elias seit dem Jahr 2018. Dort beginnt ebenfalls alles mit FIFA. Mittlerweile ist der Sportsimulator in den Hintergrund gerutscht. Es kommen viele Vlogs und Zusammenschnitte seiner Streams. Seine 993.000 Abonnent*innen versorgt er täglich mit Videos.

Auf Twitch spielt Elias mit den größten der Großen in der deutschen Streaming-Szene. Zu denen gehört er längst selbst. Dank seiner Bekanntheit durch den E-Sport wächst seine Fangemeinde rasant. Elias ist mit fast 37.000 durchschnittlichen Zuschauer*innen zeitweise der meistgeschaute Steamer im deutschsprachigen Raum.

Neben dem Streamen besitzt Elias noch einige andere Standbeine: Er hat sowohl ein E-Sports-Team, als auch eine Fußballmannschaft geründet. Weiterhin hat er eine Fitness-App sowie ein Vitaminwasser herausgebracht und besitzt sein eigenes Modelabel. Mit seinen 24 Jahren hat Elias entsprechend schon so einiges erreicht. Wir bleiben gespannt was da noch kommen wird.