Elden Ring verkauft 20 Millionen Exemplare und zeigt der Industrie, dass es auch anders geht

Bei so Erfolgen wie God of War , „Elden Ring“ und Cyberpunk (wenn auch mit Startschwierigkeiten) und angekündigten Titel wie Star Wars Jedi: Survivor , lässt sich hoffen, dass die Spieleindustrie uns mit weniger Mikrotransaktionen und mit mehr großen Geschichten verwöhnt.

Aber auch die Singleplayer können sich sehen lassen, so wurden von Star Wars Jedi: Fallen Order ebenfalls über 10 Millionen Exemplare verkauft . Zum Glück zeichnet sich in der jüngsten Vergangenheit ein Wandel im eingefahrenen Multiplayer>Singleplayer-Denken ab.

Viele Franchises versuchen auf verschiedenen Ebenen den Gewinn ihrer Produkte zu maximieren . Dass es aber auch anders geht, zeigt „Elden Ring“. Das kauft ihr einmal, spielt es durch und legt es wieder weg . Na gut, genug von uns werden es wohl auch zwei oder drei Mal spielen. Aber das tun wir aus eigener Motivation. Das Spiel umgarnt uns nicht mit DLC-Packs, kosmetischen freikaufbaren Skins, oder einem Season-Pass. Diese Unaufdringlichkeit , die sich gleichzeitig mit der hochwertigen Arbeit von FromSoftware vermischt, ergeben ein verdientes Game of the Year .

