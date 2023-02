Elden Ring: Fundorte aller Klangperlen des Tallilienpflückers und des Geistertallilienpflückers (Lösung)

In Elden Ring könnt ihr so bezeichnete Klangperlen des Tallilienpflückers und des Geistertallilienpflückers finden, womit sich das Angebot der Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste erweitern lässt. Mit jeder Perle schaltet ihr nach und nach ein schlussendlich unbegrenztes Angebot an Geistertallilien und Gräbertallilien frei.

Und diese seltenen Lilien wollt ihr haben, denn sie dienen dazu, die Geisterasche bei Roderika in der Tafelrundfeste aufzurüsten und die beschworenen Geister somit stärker zu machen. Die Gräbertallilien können normale Geisterasche aufrüsten und die Geistertallilien lassen sich sogar für ruhmreiche Geisterasche verwenden.

Klangperlen des Tallilienpflückers und des Geistertallilienpflückers sammeln

Perlen bei den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste abgeben

Das Angebot an Geistertallilien und Gräbertallilien wird erweitert

Lilien zu Roderika in der Tafelrundfeste bringen und damit Geisterasche aufwerten

Elden Ring: Alle Klangperlen des Tallilienpflückers und des Geistertallilienpflückers (Fundorte)

In ganz „Elden Ring“ könnt ihr insgesamt drei Klangperlen des Geistertallilienpflückers und drei des Tallilienpflückers finden. Jedes Mal, wenn ihr ein solches Objekt zu den Zwillingsjungferhüllen bringt, erweitert ihr dadurch deren Angebot an Gräber- und Geistertallilien, deren Preise jedoch auch jedes Mal erhöht werden.

Klangperle des Tallilienpflückers #1

Sucht die Katakomben von Wyndham auf, ein Dungeon auf dem Altus-Plateau. Der einfachste Weg dorthin führt von den Ruinen von Wyndham aus nach Nordwesten, an einer Felswand werdet ihr schließlich den Eingang finden. Kämpft euch durch die Katakomben und besiegt am Ende des Boss Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses und die Perle zu erhalten.

Fundort : Altus-Plateau, Katakomben von Wyndham. Wird von dem Boss Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses fallen gelassen.

: Altus-Plateau, Katakomben von Wyndham. Wird von dem Boss Wachhund des Erdenbaumbegräbnisses fallen gelassen. Schaltet frei: Gräbertallilie #1 (800 Runen), Gräbertallilie #2 (1.200 Runen), Gräbertallilie #3 (1.600 Runen).

Klangperle des Tallilienpflückers #2

Erklimmt den Berggipfel der Riesen und sucht dort die Katakomben des Riesengipfels auf. Kämpft euch durch die Gegneransammlung und ihr erreicht schlussendlich den Boss Baumgeist mit Geschwüren. Erledigt diese Abscheulichkeit und schnappt euch die zweite Perle, wodurch ihr die Gräbertallilien #4 bis #6 freischaltet.

Fundort : Berggipfel der Riesen, Katakomben des Riesengipfels. Wird von dem Boss Baumgeist mit Geschwüren fallen gelassen.

: Berggipfel der Riesen, Katakomben des Riesengipfels. Wird von dem Boss Baumgeist mit Geschwüren fallen gelassen. Schaltet frei: Gräbertallilie #4 (2.400 Runen), Gräbertallilie #5 (3.200 Runen), Gräbertallilie #6 (4.000 Runen).

Klangperle des Tallilienpflückers #3

Die letzte der Klangperlen dieser Art könnt ihr in Zerfallendes Farum Azula finden und damit die Gräbertallilien #7 bis #9 freischalten. Dafür müsst ihr erst einmal den Ort der Gnade Sturmbalkon aufsuchen, von dort aus folgt ihr dem Verlauf des Areals nach Nordwesten, wo ihr einen Aufzug nach unten, hin zu einem kleinen Teich findet. Die Wurmgesichter dort bewachen die Perle.

Fundort : Zerfallendes Farum Azula. Liegt bei einem kleinen Teich und wird von Wurmgesichtern bewacht.

: Zerfallendes Farum Azula. Liegt bei einem kleinen Teich und wird von Wurmgesichtern bewacht. Schaltet frei: Gräbertallilie #7 (5.000 Runen), Gräbertallilie #8 (6.000 Runen), Gräbertallilie #9 (8.000 Runen).

Klangperle des Geistertallilienpflückers #1

Nutzt einen der beiden Wege, die nach Nokron, der Ewigen Stadt führen: So findet ihr den Eingang und das Kartenfragment zu Nokron, die Ewige Stadt. Vom gleichnamigen Ort der Gnade aus geht ihr aus der Tür heraus, folgt den Stufen nach unten und sucht die Leiche vor dem Pavillon hinter der Treppe auf. Hier findet ihr die gesuchte Perle.

Fundort : Nokron, die Ewige Stadt, bei einer Leiche auf der unteren Ebene, direkt vor dem Pavillon.

: Nokron, die Ewige Stadt, bei einer Leiche auf der unteren Ebene, direkt vor dem Pavillon. Schaltet frei: Geistertallilie #1 (1.200 Runen), Geistertallilie #2 (1.800 Runen), Geistertallilie #3 (2.400 Runen).

Klangperle des Geistertallilienpflückers #2

Die zweite Perle dieser Art in Elden Ring befindet sich in Nokstella, die Ewige Stadt. Vom ersten Ort der Gnade aus geht es links die Treppe empor, noch einmal nach links und direkt zu dem Raum mit den Silbertränen mit Schilden. Besiegt diese Feinde und ihr könnt die Klangperle aufnehmen und direkt zu den Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste bringen.

Fundort : Nokstella, die Ewige Stadt, in einer Schatztruhe, die von Silbertränen mit Schilden bewacht wird. Geht vom ersten Ort der Gnade aus nach Westen und sucht die linke Seite nach dem Raum ab.

: Nokstella, die Ewige Stadt, in einer Schatztruhe, die von Silbertränen mit Schilden bewacht wird. Geht vom ersten Ort der Gnade aus nach Westen und sucht die linke Seite nach dem Raum ab. Schaltet frei: Geistertallilie #4 (3.600 Runen), Geistertallilie #5 (4.800 Runen), Geistertallilie # 6 (6.000 Runen).

Klangperle des Geistertallilienpflückers #3

Die letzte der Klangperlen dieser Art, mit der ihr Geistertallilien freischalten könnt, befindet sich in Elphael, Stütze des Haligbaums. Begebt euch in den Nordosten des Gebiets, auf dem Friedhof mit den Grabsteinen werdet ihr fündig. Der schnellste Weg dorthin führt über den Aufzug beim Ort der Gnade Haligbaum-Wurzeln. Lauft nach der Fahrt durch die Kathedrale und biegt draußen links ab.

Fundort : Elphael, Stütze des Haligbaums. Auf dem Freidhof im Nordosten des Gebiets, bewacht von Sprössen der Fäulnis.

: Elphael, Stütze des Haligbaums. Auf dem Freidhof im Nordosten des Gebiets, bewacht von Sprössen der Fäulnis. Schaltet frei: Geistertallilie #7 (7.500 Runen), Geistertallilie #8 (9.000 Runen), Geistertallilie #9 (12.000 Runen).