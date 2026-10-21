EA bestätigt neuen Shooter von DICE und Respawn – steckt Battlefront 3 dahinter

Electronic Arts hat am 21. Oktober 2026 ein neues Shooter-Projekt bestätigt, an dem DICE und Respawn Entertainment gemeinsam arbeiten. Einen Namen nannte der Publisher bislang nicht, doch mehrere Berichte bringen die Kooperation mit Star Wars Battlefront 3 in Verbindung.

Ganz überraschend wäre diese Kombination nicht. DICE entwickelte bereits Star Wars Battlefront aus dem Jahr 2015 und Star Wars Battlefront 2, das am 17. November 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschien. Respawn verfügt durch Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor ebenfalls über umfangreiche Erfahrung mit der weit entfernten Galaxis.

Die neue Zusammenarbeit von DICE und Respawn

Was hat EA zum neuen Shooter bestätigt? In einer Mitteilung an die eigenen Beschäftigten erklärte der Publisher, dass DICE und Respawn für ein zukünftiges Projekt zusammengebracht werden. Das Spiel soll Teil der langfristigen Shooter-Strategie von EA werden und neben weiteren Battlefield-Titeln entstehen.

Konkrete Angaben zum Schauplatz, zu den Plattformen oder zum Entwicklungsstand machte EA nicht. Auch ein Release-Zeitfenster, erste Spielszenen und eine offizielle Bestätigung des Namens Star Wars Battlefront 3 fehlen momentan. Bis zu einer vollständigen Enthüllung bleibt die Identität des Projekts deshalb formal offen.

Für die Battlefront-Theorie spricht vor allem die Vergangenheit beider Studios. DICE kennt die groß angelegten Boden- und Weltraumschlachten der Reihe, während Respawn mit seinen Star Wars Jedi-Spielen bewiesen hat, dass das Team Figuren, Schauplätze und Geschichten aus dem Universum umsetzen kann. Respawn war außerdem an Star Wars: Zero Company beteiligt.

Große Hoffnungen nach sechs Jahren Pause

Warum wünschen sich Fans Star Wars Battlefront 3? Die regelmäßige Versorgung von Star Wars Battlefront 2 endete im April 2020 mit dem Battle on Scarif Update. Bis dahin veröffentlichte DICE über mehr als zwei Jahre hinweg 25 kostenlose Inhaltsupdates mit zusätzlichen Helden, Verstärkungen, Planeten und Spielmodi aus den drei großen Filmepochen.

Seitdem ist das Interesse an einem Nachfolger nicht verschwunden. Star Wars Battlefront 2 bleibt auf PC, PlayStation und Xbox spielbar und konnte auch Jahre nach dem Ende der Inhaltsupdates neue und zurückkehrende Fans anziehen. Besonders die großen Schlachten, die Mischung aus Infanterie, Fahrzeugen und Helden sowie die Weltraumgefechte besitzen weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal.

Ein dritter Teil hätte inzwischen reichlich Material zur Auswahl. Serien wie Ahsoka und The Acolyte sowie Kinofilme wie The Mandalorian and Grogu und Star Wars: Starfighter könnten neue Karten, Einheiten und Charaktere liefern. Ob DICE und Respawn tatsächlich auf diese Inhalte zurückgreifen, ist derzeit allerdings nicht bekannt.

EA setzt weiter auf Star Wars

Welche Star Wars-Projekte befinden sich außerdem im Umfeld von EA? Der Publisher arbeitet weiterhin am nächsten Teil der Star Wars Jedi-Reihe. Eine Veröffentlichung im Jahr 2027 wird zwar gehandelt, offiziell angekündigt wurde ein konkreter Termin bislang nicht.

Mit Star Wars: Zero Company und Star Wars: Galactic Racer erschienen 2026 bereits weitere Spiele aus dem Franchise. Außerhalb von EA entsteht zudem Star Wars: Fate of the Old Republic, das von mehreren BioWare-Veteranen entwickelt wird und an die Tradition von Star Wars: Knights of the Old Republic anknüpfen soll. Eine Veröffentlichung ist vor 2030 vorgesehen, ein genauer Termin fehlt jedoch.

Die mögliche Rückkehr von Battlefront fällt gleichzeitig in eine schwierige Phase für EA. Der Publisher bestätigte am 21. Oktober 2026 die Schließung von BioWare, dem Studio hinter Star Wars: Knights of the Old Republic. Star Wars: The Old Republic soll davon nicht unmittelbar betroffen sein, da die Entwicklung bereits 2023 an Broadsword Online Games überging.

Wünscht ihr euch Star Wars Battlefront 3 von DICE und Respawn oder sollte hinter dem neuen Projekt lieber eine völlig andere Shooter-Marke stecken? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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