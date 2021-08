Doublepump-Podcast – Streamingdienste: Wie sehr hat sich unser Serien- und Filmkonsum verändert?

In den letzten 20 Jahren hat sich viel getan im Serien- und Filmkosmos. Insbesondere diejenigen unter euch, die wie wir zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, haben den Großteil dieses gewaltigen Umbruchs am eigenen Leib zu spüren bekommen. Unser Konsumverhalten hat sich immer wieder drastisch verändert und darüber möchten wir ein wenig in unserer heutigen Doublepump-Ausgabe im Podcast mit euch plaudern.

Angefangen bei entspannten TV-Abenden mit Freunden und der Familie, bei denen um 20:15 Uhr der neuste Blockbuster konsumiert wurde, über digitale Streams, die zumeist nicht ganz legal über die Bühne liefen, und YouTube bis hin zum Kampf der VoD-Streaminganbieter. Und wo steht das Kino heute? Ist das Kinoerlebnis gestorben?

Es ist viel passiert in all der Zeit und es ist spannend zu schauen, an welchem Punkt wir gerade sind. Das und mehr wie die aktuelle VoD-Situation besprechen wir in dieser Ausgabe.

Die Serien- und Filmlandschaft im Wandel

