Raunende Obolusse und Flüsternde Schlüssel in Diablo 4 erklärt

In dem Action-Rollenspiel Diablo 4 gibt es zahlreiche neue Inhalte, die ihr in den vorangegangenen Titeln nicht finden konntet, wie beispielsweise die Währung Raunende Obolusse und das Item Flüsternde Schlüssel. Was es mit den merkwürdigen Gegenständen auf sich hat und was ihr damit machen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Diablo 4: Was sind Raunende Obolusse?

Während ihr die Lande durchstreift und allerlei fiese Feinde erledigt, sind euch sicherlich schon merkwürdige Münzen in die Hände gefallen, die als Raunende Obolusse benannt werden. Abgesehen davon, dass sie euch unten in eurem Inventar angezeigt werden, gibt das Spiel aber nicht viel Auskunft über diese mysteriöse Währung.

Kein Wunder also, dass viele Spieler*innen von Diablo 4 aktuell nach einer Antwort darauf suchen, was sie mit diesen Obolussen anstellen sollen. Die Antwort kommt in Form von einem Händler beziehungsweise einer Händlerin, den oder die ihr in jeder Hauptstadt des Spiels antreffen könnt und die als Kuriositätenhändler betitelt werden.

Diese Händler*innen werden euch auf der Karte und auf der Minimap mit dem Symbol von einem Münzsäckchen angezeigt. Lizveth, der Kuriositätenhändler in der Stadt Kyovashad in Zersplitterte Gipfel befindet sich beispielsweise im Südosten der Stadt und kann aufgesucht werden, wenn ihr eure Obolusse gegen einen dieser Gegenstände eintauschen wollt:

Alle Waffen eurer Klasse

Kopfbedeckung

Tunika

Handschuhe

Stiefel

Beinschutz

Ring

Amulett

Flüsternde Schlüssel

Jedes Ausrüstungsteil, das ihr bei einem solchen Kuriositätenhändler erwerbt, kann eine zufällige Seltenheit haben. Es ist also gut möglich, dass ihr zum Beispiel 75 Raunende Obolusse für einen neuen Zauberstab ausgebt und eine Waffe in normaler Qualität bekommt. Oder, mit etwas Glück, in der Seltenheit Selten. Einfluss habt ihr auf das Ergebnis leider keinen.

Was am Ende des Tages bedeutet, dass ihr bei diesen Händler*innen mit dem Glück spielt. Vielleicht lohnt es sich, die Obolusse auszugeben, vielleicht erhaltet ihr aber auch Gegenstände, die ihr direkt wieder verkauft oder bei dem Schmied verwertet. Wer weiß, vielleicht kennt ihr ja zumindest das Aussehen noch nicht, und könnt es als Transmog freischalten.

Diablo 4: Wofür sind Flüsternde Schlüssel?

Damit wisst ihr nun, was ihr mit den Raunenden Obolussen machen könnt und wofür die Kuriositätenhändler da sind. Doch was hat es mit dem letzten Gegenstand auf sich, den ihr bei diesen Händler*innen erwerben könnt, Flüsternde Schlüssel? Diese können bei jedem Kuriositätenhändler für 20 Obolusse gekauft werden.

Die Beschreibung besagt: Öffnet Stille Truhen. Erhältlich bei Kuriositätenhändler. Bruchstückhaftes Geflüster über längst vergessene Geheimnisse. Aber was genau soll das bedeuten? Ganz einfach: Wie die Beschreibung besagt, könnt ihr mit diesem Item eine Stille Truhe öffnen, eine besondere Form von Beutekiste, die ihr bei euren Erkundungstouren immer mal wieder entdecken werdet.

Stille Truhen stehen an zufälligen Orten in der Spielwelt von „Diablo 4“ und sind leicht daran zu erkennen, dass sie mit golden schimmernden Ketten zugesperrt wurden. Ohne einen Flüsternden Schlüssel im Inventar könnt ihr diese Truhen nicht öffnen, habt ihr jedoch ein solches Item, müsst ihr nur mit der Stillen Truhe interagieren, um sie zu öffnen.

Solltet ihr einmal eine Stille Truhe finden, ihr habt aber nicht genügend Flüsternde Schlüssel bei euch, müsst ihr nicht verzagen. Teleportiert euch einfach in die Stadt, sucht den Kuriositätenhändler auf und kauft euch dort Flüsternde Schlüssel. Geht anschließend wieder durch das Portal und ihr befindet euch genau neben der Truhe, die ihr nun plündern könnt.

Diablo 4: Wie bekomme ich mehr Raunende Obolusse?

Solltet ihr keine Obolusse mehr für den Kuriositätenhändler haben, könnt ihr diese durch Ingame-Events sammeln. Diese Events werden euch auf der Map durch eine rote Umrandung angezeigt. Betretet ihr einen solchen Bereich, startet automatisch das Event, an dessen Ende ihr bei erfolgreichem Abschluss einige Obolusse erhalten könnt.

Diese Events dauern meist nur wenige Minuten an und lassen sich in einer Gruppe sehr leicht absolvieren. Seid ihr erfolgreich, erscheint zur Belohnung eine Kiste, die meist Gold, Ausrüstungsgegenstände und/oder Raunende Obolusse enthält. Meist erhaltet ihr um die 20 Obolusse, was für einen Flüsternden Schlüssel genau ausreicht.