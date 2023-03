So funktioniert Transmog in Diablo 4: Aussehen und Farbe von Ausrüstung verändern

Da die Ausrüstung, die Feinde in Diablo 4 fallen lassen, weitgehend vom Zufall bestimmt wird, seht ihr sehr schnell wie ein bunter Vogel aus, wenn ihr die besten Gegenstände direkt ausrüstet. Daher gibt es Transmog, also die Möglichkeit, das Aussehen und die Farbe von Ausrüstungsgegenständen euren Vorstellungen anzupassen. Wie das geht, verraten wir euch in diesem Guide.

Diablo 4: So funktioniert das Transmog System im Spiel

Da haben wir den Salat: Euer Zauberer hat im letzten Dungeon ein paar wirklich gute Ausrüstungsgegenstände gefunden, die seine Stats enorm nach oben schrauben, dafür könnte eure Spielfigur jetzt auf exzentrischen Modeschauen über den Catwalk stolzieren. Gegenstände, die optisch nicht zusammenpassen und deren Farben sich beißen.

Zum Glück müsst ihr diesen Zustand aber nicht als gegeben hinnehmen, denn in „Diablo 4“ kehrt Transmog zurück, wodurch es euch möglich ist, eure Kleidung und eure Waffe optisch anzupassen. So seid ihr ohne drohenden Augenkrebs dazu in der Lage, die besten Items zu tragen. Transmogrifizieren könnt ihr in „Diablo 4“ die folgenden Itemtypen:

Kopfschutz

Brustschutz

Handschuhe

Stiefel

Waffen

Um das Aussehen von euren Ausrüstungsgegenständen zu verändern, müsst ihr eine Kommode aufsuchen. Solche Kommoden erkennt ihr auf der Weltkarte und auf der Minimap an dem dazugehörigen Symbol, das passenderweise wie die Doppeltür einer Kommode ausschaut. Solche Kleiderschränke können in allen Hauptstädten gefunden werden.

Am einfachsten ist es für euch, wenn ihr dafür die Kommode in Kyovashad in Zersplitterte Gipfel nutzt, da dies auch die erste Transmog-Station im Spiel ist, die ihr benutzen könnt. Die Kommode befindet sich etwas nördlich vom Stadtzentrum, in unmittelbarer Nähe zu eurer Beutetruhe. Interagiert mit dem Kleiderschrank, um eure Transmog-Optionen angezeigt zu bekommen.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Diablo 4: Diese Transmog-Möglichkeiten stehen euch zur Verfügung

Klickt ihr die Kommode an, sehr ihr bereits eure ausgerüstete Kleidung und direkt darunter die Varianten, die euch zur Verfügung stehen. Noch weiter unten findet ihr schließlich eine Auswahl an Pigmentkombinationen, die wiederum die Farbe eurer Items bestimmen. Vergesst nicht, dass ihr von Rüstung zu Gegenstände (Waffen) wechseln könnt.

Transmog in Diablo 4: Variante auswählen

Wählt entweder im Reiter Rüstung ein Kleidungsstück oder im Reiter Gegenstände eine Waffe auf, um diese zu transmogrifizieren. Anschließend könnt ihr frei zwischen den Varianten entscheiden, die ihr bereits freigeschaltet habt. Links davon seht ihr eine Vorschau, wie euer Charakter in der veränderten Kleidung beziehungsweise mit der veränderten Waffe aussehen würde.

Transmog in Diablo 4: Pigment auswählen

Habt ihr euch für eine passende Variante entschieden, ist es noch an der Zeit, eine Farbe auszuwählen. Dafür stehen euch weiter unten verschiedene Pigmentkombinationen zur Verfügung. Wählt eine Farbpalette, die euch zusagt, und der Gegenstand wird entsprechend eingefärbt, wodurch sich viele Kombinationsmöglichkeiten ergeben.

Transmog in Diablo 4: Ensembles auswählen

Über der Auswahl für Rüstung oder Gegenstände habt ihr noch die Ensembles, wo sich ganze Outfits als Vorlage abspeichern lassen. Insgesamt existieren fünf Speicherplätze, doch nur der erste Platz wird euch automatisch zur Verfügung gestellt, den Zweiten könnt ihr für 2.500 Gold freischalten, danach wird der Preis pro Platz etwas teurer.

© Blizzard Entertainment, Inc.

Diablo 4: So schaltet ihr weitere Varianten für Transmog frei

Natürlich habt ihr nicht nur die wenigen Optionen zur Verfügung, die euch nach eurem Start im Spiel angezeigt werden. Um neues Aussehen freizuschalten könnt ihr beispielsweise Kleidungsstücke, die ihr nicht mehr benötigt, beim Schmied wiederverwerten lassen. Kleidung, die ihr noch nicht als Variante für Transmog besitzt, wird euch entsprechend markiert.

Nicht nur hat das Item ein kleines Symbol für den Schmied, wodurch ihr erkennen könnt, dass ihr diese Variante noch nicht besitzt, sie enthält auch den Beschreibungstext Schaltet beim Wiederverwerten ein neues Aussehen frei. Wer also ein Kleidungsstück beim Schmied wiederverwertet, kann es fortan via Kommode für Transmog nutzen.

Alternativ könnt ihr im Diablo 4 Shop mit der Premiumwährung kosmetische Zusatzinhalte kaufen, wozu auch Transmogrifikationen gehören. Über die Vorschau werden euch alle Details des entsprechenden Transmog aufgezeigt und ihr könnt eure Spielfigur in der gewünschten Kleidung begutachten. Freigeschaltete Optionen stehen dauerhaft zur Verfügung.

Eure letzte Möglichkeit, neue Varianten für Transmog in Diablo 4 freizuschalten, besteht im Diablo 4 Battle Pass. In jeder Diablo 4 Season wird es laut Blizzard Belohnungen der Premiumstufen geben, die sich um die Ästhetik eurer Spielfigur drehen.