Diablo 4: Fans sind enttäuscht. Sind die Dungeons zu repetitiv?

In Kürze ist es so weit: Die offene Beta für Diablo 4 startet. Vorbesteller hatten das Glück bereits vergangenes Wochenende Stunden in der Welt des Titel verbringen zu können. Entsprechend finden viele Diskussionen rund um den Dungeoncrawler statt. Ein Spieler auf Reddit äußerte sich allerdings ziemlich kritisch bezüglich des angeblich hohen Wiederspielwerts.

Wiederspielwert: Ist Diablo 4 zu repetitiv?

„Diablo 4“ ist letztes Wochenende in die Beta für Vorbesteller gestartet. Fans der Reihe haben Stunden vor ihren Computern verbracht, um so viel wie möglich in der Vorabversion zu testen. Sie konnten dabei den gesamten ersten Akt spielen und bis maximal Level 25 aufsteigen.

Laut Blizzard soll „Diablo 4“ einen hohen Wiederspielwert bieten. Nach einem Durchlauf soll also nicht zwingend Schluss sein. Über ein Zufallsverfahren soll der Dungeon verändert werden, um eine weitere Runde interessanter zu gestalten.

Ein Reddit-Nutzer hat sich genauer angeschaut, wie gut die Zufallsgenerierung funktioniert und seine Expertenmeinung dazu gepostet. Das Ergebnis? Er ist enttäuscht davon, wie ähnlich sich die Karten der jeweiligen Durchläufe sind. Die Idee hinter dem Zufallsgenerator ist zwar gut, die Umsetzung wohl aber nicht.

Das sagen die Fans zur Kritik

Die hauptsächliche Kritik von Hanseshadow ist, dass sich die Dungeons trotz Zufallsprinzip zu ähnlich sind. Er selbst gibt an, seit über 20 Jahren ähnliche Systeme für Videospiele zu entwickeln.

„1. Man startet immer am unteren Ende der Karte. 2. Es gibt einen Ring mit immer gleichen Orientierungspunkten. 3. Der Boss ist immer in der Mitte. 4. Außerhalb des Rings gibt es keine Räume ohne wichtige Questobjekte oder Begegnungen. 5. Farmen ist zu leicht, wenn die Dungeons vorhersehbar sind und sie werden nach wenigen Durchläufen langweilig.“

Die Reaktionen der Fans auf diese Erkenntnis sind unterschiedlich. Einige schließe sich der Meinung des Verfassers an und finden es schade, dass scheinbar wenig Arbeit in dieses Feature geflossen ist. Die Muster scheinen eindeutig zu sein und fallen dadurch schnell auf.

Einigen ist die Kritik etwas zu hart. Ihnen ist es nicht wichtig, wie unterschiedlich die Dungeons nach jedem Reload aussehen. „Ich bin nur hier, um coole Monster zu töten und Loot zu bekommen.“

Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt es uns in die Kommentare!