Diablo 2: Resurrected bekommt DualSense-Optimierung auf PS5

Blizzard hat auf der BlizzConline 2021 bestätigt, dass sie an einem Diablo 2-Remastered arbeiten. Diablo 2: Resurrected lautet die Überarbeitung und bringt HD-Grafiken, neue Animationen und einen generellen Look mit, der Lust auf ein Replay macht.

Tatsächlich gibt es obendrein die eine oder andere Optimierung, an denen aktuell noch fleißig gearbeitet wird. Blizzard hat via Robert Gallerani und Maxine Virtue bestätigt, dass es weitere technische Kleinigkeiten gibt, die unter anderem der PlayStation-Community gefallen dürften.

PS5-Version von Diablo II: Resurrected mit DualSense-Features?

Die PS5-Version soll unter anderem Nutzen aus den Features des DualSense-Controllers ziehen können. Es ist die Rede vom haptischen Feedback. Es könntezum Beispiel dann eintreten, wenn Zauber eingesetzt werden. Doch wie das genau aussieht, steht noch nicht fest:

„Wir arbeiten noch daran, wie wir ihn einsetzen, aber das haptische Feedback des Controllers ist eine sehr aufregende Angelegenheit. Deshalb würden wir das gerne verwenden.“

Sie arbeiten also noch an der genauen Umsetzung der Features, also ist hier wohl bis jetzt noch nichts in Stein gemeißelt. Doch es bleibt abzuwarten, wie sie die neuen Möglichkeiten mit dem Diablo-Remastered verwenden.

Nice to know: Ihr braucht euch übrigens keine Sorgen zu machen, dass Blizzard zu viel an dem Titel verändert hat. Dem ist nicht so.

Diablo-Chef Rod Fergusson, der sich aktuell um die Diablo-Marke kümmert, bestätigt, dass sie am Core-Gameplay nichts verändert haben. Lediglich kleinere Verbesserungen wurden vorgenommen, um das beliebte Gameplay schließlich beibehalten zu können.

Wann erfolgt der Release? „Diablo 2: Resurrected“ erscheint in 2021 für den PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Hier erfahrt ihr mehr zum Spiel:

