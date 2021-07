Dead by Daylight: Umfangreiches Update spendiert Überlebenden aufpolierte Optik

Der asymmetrische Horror-Multiplayer Dead by Daylight ist auch heute noch, ganze fünf Jahre nach Release, ein voller Erfolg. Ein Grund dafür sind dabei definitiv die stetigen Updates, mit denen die Entwickler*innen von Behaviour Interactive ihren Grusel-Hit mit neuen Inhalten füttern und ihn gleichzeitig in Schuss halten.

Auch das aktuelle Update ist da keine Ausnahme. Im Rahmen des 5.1-Patches geht die umfangreiche grafische Überarbeitung „The Realm Beyond“ nämlich schon in die sechste Runde. Seit über einem Jahr arbeitet das Team bereits an diesem Prozess und nach fünf großen Updates unterziehen sich dieses Mal einige der Überlebenden einer Schönheitsoperation.

Dead by Daylight: Überleben ist jetzt noch schöner – in jeder Hinsicht

Bereits vor wenigen Monaten hatte das Team hinter „Dead by Daylight“ angedeutet, dass an überarbeiteten Modellen der Überlebenden geschraubt wird. Anhand der Sportlerin Meg Thomas hatte das Entwicklerstudio demonstriert, wie ein solches Update aussehen könnte und warf die Vermutung in den Ring, dass es sich bei Meg nicht um die einzige handeln dürfte, deren Aussehen angepasst wird.

Auf Twitter bestätigte Behaviour Interactive nun diese Vermutungen und veröffentlichte zahlreiche Bilder sowie ein dediziertes Video zu den optischen Änderungen. Vor allem Gesichtsmodelle und -texturen aber auch Haartexturen standen dabei im Vordergrund. Freuen über das Update durften sich dabei eine Vielzahl Überlebende, nämlich Ace, Adam, Claudette, David, Dwight, Feng, Jake, Kate, Laurie, Meg, Nea, Quentin und Tapp.

Vier der Überlebenden, nämlich Dwight, Meg, Jake und Claudette, bekamen darüber hinaus sogar überarbeitete Outfits spendiert, wie ihr im eingebetteten Video präsentiert bekommt. Außerdem wurden alle Prestige-Outfits angepasst sowie viele weitere Texturen, Outfits und Materialien.

Ein extrem umfangreiches Update, das für das Team eine große Herausforderung dargestellt hat:

„Eine unserer größten Sorgen war es, die Persönlichkeiten der Charaktere von den ursprünglichen Modellen zu verlieren. Die größte Herausforderung war es, diese nicht grundlegend zu verändern, sondern das Gegebene zu verbessern, damit unsere alten Charaktere sich nicht vor den neueren verstecken müssen. Wir haben wirklich Glück solche leidenschaftlichen Fans zu haben und wir wussten, dass viele nicht glücklich darüber wären, wenn wir erhebliche Änderungen an den Charakteren vornehmen, die die Fans seit Jahren lieben“, sagte Senior Charakter Artist Eric Bourdages.

Warum dem Team diese Änderungen so wichtig waren und warum jetzt die richtige Zeit dafür sei, beantwortete Lead Character Artist Damien Devaux folgendermaßen:

„Es sind sechs Jahre vergangen, seit diese ersten Charaktere geschaffen wurden. Technologie entwickelt sich weiter und die Erwartungen der Spieler tun das genauso. Wir wollen uns als Team stetig verbessern und unserer Community Updates liefern, die beweisen, dass wir das Spiel in jeder Hinsicht unterstützen.“

Auf die inneren Werte kommt es an

Optische Anpassungen sind natürlich schön und gut, aber nur die halbe Miete, wenn der Kern nicht stimmt. Glücklicherweise liefert Behaviour Interactive auch in diesem Punkt wieder nach. Das neue Update umfasst wie immer zahlreiche Bugfixes, bringt aber auch neue Spielinhalte mit.

Im neuen Archiverweiterungsteil Tome VIII: Deliverance dürfen sich Spieler nämlich über eine neue Glyphen-Herausforderung freuen. Die neuen gelben Glyphen funktionieren ähnlich wie die anderen farbenfrohen Kristalle und werden erst sichtbar, wenn der oder die Spieler*in mit der richtigen ausgewählten Herausforderung an sie herantritt.

Im Fokus des neuen Folianten steht unter anderem der gruselige Clown Jeffrey Hawk. © Behaviour

Interagiert ihr mit einer der gelben Glyphen, alarmiert das den Killer und ihr müsst einen Skill Check bestehen, um an die Belohnung zu gelangen. Versagt ihr, teleportiert sich die Glyphe an einen neuen Ort. Doch das hohe Risiko lohnt sich: Seid ihr erfolgreich, winken euch saisonaler Fortschritt, Blutpunkte oder kosmetische Items.

Apropos Kosmetik: Wer nicht darauf verzichten möchte, stylisch zu morden oder genauso stylisch zu überleben, sollte sich die zahlreichen neuen Gegenstände nicht entgehen lassen. Zwei sehr seltene Outfits könnt ihr kostenlos für Nea Karlsson und den Hinterwäldler bekommen. Besitzt ihr den Premium Track, habt ihr außerdem die Chance auf drei sehr seltene Kostüme für Jake Park, den Clown und Ace Visconti sowie zwei sehr seltene Outfits für Élodie Rakoto und die Jägerin.

Doch damit nicht genug: Auch die Sammlung Griechische Legenden im Ingame-Shop von „Dead by Daylight“ bekommt neue kosmetische Items spendiert. Darunter das Set Ferryman of the Underworld für die Seuche sowie das Set Vengeful Enchantress für die Krankenschwester. Die vollständigen Patchnotes zum 5.1-Update findet ihr an dieser Stelle.