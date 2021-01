Cyberpunk 2077: Geheimraum der Entwickler finden, mit Johnny Silverhands Mini-Gig – so geht’s! (Guide) Lösung

In Cyberpunk 2077 gibt es unzählige Referenzen, Easter-Eggs und sogar echte Geheimnisse, die das Spiel insgesamt einfach spannender gestalten, da es immer wieder etwas Schönes zu entdecken gibt.

Insbesondere bei den Geheimnissen gibt es die eine oder andere Überraschung, die unter die Haut gehen kann und so passiert es auch beim geheimen Raum der Entwickler.

In diesem Geheimraum spendiert euch Johnny nämlich ein kleines Konzert, wenn ihr einen ganz bestimmten Code vor einer Garage in Night City eingebt. Außerdem seht ihr hier ein paar Bilder von den Entwicklern des Spiels. Diesen Geheimraum aufzufinden, ist nicht sonderlich schwer, aber er ist sehr einfach zu übersehen.

Cyberpunk 2077: Geheimraum der Entwickler finden und Johnnys Mini-Gig lauschen

Hier erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um dem Gitarrenspiel von Silverhand zu lauschen und eine kleine Pause im geheimen Entwicklungsraum zu machen.

Zuerst öffnet ihr die Karte. Der geheime Raum befindet sich beim Kabuki Markt im nördlichen Teil von Watson. Sucht also den nächsten Schnellreisepunkt auf und begebt euch zum Ziel:

Erst müsst ihr nach Kabuki reisen © CD Projekt/PlayCentral.de

Dann müsst ihr folgende Schritte befolgen, um zum Geheimraum der Entwickler zu gelangen:

Stattet dem nördlichen Teil von Kabuki Markt einen Besuch ab. Sucht den Laden Prefab City.

Geht zum Prefab City-Markt © CD Projekt/PlayCentral.de

In der Nähe des Shops befindet sich eine Treppe, die zum unteren Teil des Markts führt. Nutzt die Treppe nach unten und biegt hinter der Treppe direkt scharf links ab, um in die Seitengasse zu schlüpfen. Hier seht ihr einen Müllcontainer und eine Garagentür am Ende der Gasse.

Biegt nach der Treppe links ab! © CD Projekt/PlayCentral.de

Öffnet die Garagentür mit dem Code 605185. Betretet den geheimen Raum!

Um den Mini-Gig von Johnny Silverhand zu lauschen, macht ihr es euch hier auf dem Sofa vor dem TV-Gerät gemütlich. Schaltet dann unbedingt den Fernseher ein!

Der geheime Raum in Cyberpunk 2077 © CD Projekt/PlayCentral.de

Jetzt werden euch Bilder von Menschen gezeigt. Die Bilder, die ihr hier seht, zeigen echte Entwickler von CD Projekt RED, die an „Cyberpunk 2077“ mitgearbeitet haben. So wurden sie im Spiel verewigt – wie zum Beispiel der in Deutschland sehr bekannte PR-Spezialist Fabian Döhla:

Die Entwickler und Mitarbeiter von CD Projekt RED © CD Projekt/PlayCentral.de

Johnny spielt dann nebenher zu der kleinen Diashow auf der Gitarre. Ihr solltet es selbst im Spiel erleben! Könnt aber natürlich auch online im Video schauen, wie der geheime Raum aussieht.

Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor? Richtig. CD Projekt RED hat ein ähnliches Easter-Egg auch in The Witcher 3: Blood & Wine verbaut. Es ist nur so, dass es hier ein Gemälde ist, das sich am Rand der Spielwelt versteckt hält. Auch dieses Easter-Egg zeigte ein Schaubild den Entwicklern.

