Cyberpunk 2077: Wo ist Ciri? Spieler suchen sie und finden The Witcher-Easter Eggs

Weit vor Release von Cyberpunk 2077 hat uns eine Szene in The Witcher 3 das Gefühl gegeben, wir könnten uns in dem futuristischen Rollenspiel eventuell über einen Cameo-Auftritt von Ciri freuen. CD Projekt RED zerstörte und befeuerte unsere Hoffnungen hierbei gleichermaßen.

Doch wie sieht es nun aus? Können wir Ciri tatsächlich in Night City antreffen? Spieler machen sich verzweifelt auf die Suche nach ihr und stoßen dabei immerhin auf allerlei Easter Eggs aus der The Witcher-Reihe.

Ciri in Cyberpunk 2077? Irgendwie schon

Eigentlich stellten die Entwickler im Jahr 2018 fast klar, dass sie kein Crossover zwischen ihren beiden großen Franchise-Marken The Witcher und Cyberpunk 2077 haben möchten. Aber eben nur fast, denn ein Teil des Entwicklungsteams hegte die Hoffnung, Ciri einen Platz in Night City geben zu können.

Auch in unserem Interview mit Senior Quest Designer Philipp Weber erhielten wir den optimistischen Ausblick, in dem er auf unsere Frage mit „Es wäre eine Möglichkeit“ antwortete.

Es ist diese Szene, in der Ciri mit Geralt über ihre Zeit-Raum-Reisen spricht, die viele glauben lässt, sie spricht womöglich von Night City. © CD Projekt

Deshalb machten sich die frischgebackenen Spieler von „Cyberpunk 2077“ direkt auf und suchten nach ihr. Streng genommen haben sie Ciri inzwischen sogar gefunden, allerdings nicht so, wie die meisten sich das vorgestellt hatten.

Wo finde ich Ciri in Cyberpunk 2077? Schlagt ihr zu Beginn den Corpo-Lebenspfad im Spiel ein, könnt ihr euch im Intro in einem Büroraum umsehen. Wenn ihr dort eine Schreibtischschublade öffnet, entdeckt ihr ein Gaming-Magazin auf dem – ihr könnt es schon ahnen – Ciri als Coverstar abgebildet ist.

Corpos finden recht früh im Spiel ein Retro-Magazin mit Ciri auf dem Cover. Ja, 2077 ist The Witcher 3: Wild Hunt wirklich ein Retro-Game. © CD Projekt

Ob wir Ciri noch einmal in einem anderen Kontext oder sogar als NPC antreffen werden, scheint allmählich fraglich. Immerhin haben viele das Spiel schon durchgespielt und bislang haben wir nicht mehr als das Cover.

Weitere The Witcher 3-Easter Eggs in Cyberpunk 2077

Zum Trost sind in Night City jedoch noch einige andere Easter Eggs zu finden, die auf The Witcher Bezug nehmen. Einen kleinen Überblick der bisher gefundenen Verweise findet ihr hier:

Der Rayfield Aerondight S9 : In den ersten Gameplay-Szenen zu „Cyberpunk 2077“ wurde ein Fahrzeug namens Aerondight S9 vorgestellt. Es trägt den selben Namen wie ein Schwert in „The Witcher“ und das Schwert von Lancelot, nach dem es ursprünglich benannt wurde.

: In den ersten Gameplay-Szenen zu „Cyberpunk 2077“ wurde ein Fahrzeug namens vorgestellt. Es trägt den selben Namen wie ein Schwert in „The Witcher“ und das Schwert von Lancelot, nach dem es ursprünglich benannt wurde. Schmugglerversteck : Wer Wild Hunt gespielt hat, kennt die Arbeit, die auf einen zukommt, sobald man in Skellige angekommen ist und sich an das Ausheben der zahlreichen Schmugglerverstecke macht. In Night City finden wir zwischen Heywood und Pacifica eine dazu passende Referenz bei einer Leiche, die auf einer hölzernen Plattform im Wasser liegt. Eine zugehörige Notiz verrät, dass dem Verstorbenen die Kraft verlassen hat, als er versuchte ein weiteres Versteck auszuheben.

: Wer Wild Hunt gespielt hat, kennt die Arbeit, die auf einen zukommt, sobald man in Skellige angekommen ist und sich an das Ausheben der zahlreichen Schmugglerverstecke macht. In Night City finden wir eine dazu passende Referenz bei einer Leiche, die auf einer hölzernen Plattform im Wasser liegt. Eine zugehörige Notiz verrät, dass dem Verstorbenen die Kraft verlassen hat, als er versuchte ein weiteres Versteck auszuheben. Plötze-Spielautomat: Ganz zu Beginn können Street Kids in der ersten Bar, in der sie das Spiel beginnen außerdem einen Spielautomaten finden, auf dem Roach Race läuft. Da Roach der englische Name für Plötze ist und man darin ein braunes Pferdchen durch ein Pixel-Abenteuer steuert, sollte klar sein, was hier angedeutet wird.

Auch Plötze hat es ins Spiel geschafft.- als Pixelspiel. So sehen für Menschen im Jahr 2077 offenbar Spiele aus 2015 aus. © CD Projekt

Milfguard: In Night City wird außerdem ein ominöses Produkt oder eine Dienstleistung beworben, die den Namen Milfguard trägt. Wenn damit mal nicht die guten alten Nilfgaarder gemeint sind…