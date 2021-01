Wer sich auf den Technikzweig in Cyberpunk 2077 konzentriert kann mächtige und erstaunlich hilfreiche Objekte herstellen, je nachdem, wie viele Punkte ihr in diesen Bereich eurer Charakterentwicklung gesteckt habt. Doch die stärksten Waffen und Ausrüstungsteile benötigen stets legendäre Upgrade-Komponenten und die gibt es in Night City leider nicht wie Sand am Meer.

Kein Wunder also, dass Spieler von „Cyberpunk 2077“ stets auf der Suche nach diesen Objekten sind, mit denen sie die besten Ausrüstungsgegenstände im Spiel selbst herstellen können. Um euch die Suche zu vereinfachen, haben wir in diesem Guide die schnellsten Methoden zusammengetragen, wie ihr legendäre Komponenten in euren Besitz bringen könnt.

Cyberpunk 2077: So findet ihr legendäre Komponenten – Guide (Lösung)

Es gibt mehrere Methoden, um legendäre Komponenten zu farmen und in diesem Guide zählen wir die einfachsten, schnellsten und schlichtweg besten Möglichkeiten auf, euer Inventar schnell mit den begehrten Herstellungsgegenständen zu füllen. Da nicht jede Methode zu jedem Spieler passt, solltet ihr selbst entscheiden, welche Vorgehensweise eurem Spielstil am besten entspricht.

Egal für welchen Weg ihr euch entscheidet, stellt sicher, dass ihr im Skill-Tree unter Crafting die Fähigkeiten Mechanic und Workshop freigeschaltet habt, damit ihr beim Zerlegen mehr Komponenten erhaltet.

Methode 1: Schallplatten zerlegen

Die einfachste Art an legendäre Komponenten zu gelangen besteht darin, einfach legendäre Objekte zu zerlegen, doch Gegenstände dieser Qualität findet man in Night City nur selten und noch seltener ist man als V bereit, solche Waffen und Kleidungsstücke zu zerlegen. Eine Alternative besteht darin, regelmäßig zwei Objekte zu kaufen und zu zerlegen, die zwar als Junk gelten, aber trotzdem die Qualität Legendär haben.

© CD Projekt

Gemeint sind die beiden Schallplatten Johnny Silverhand – Never Fade Away und Samurai – Blistering Love, die ihr für je 600 Eddies in einem Shop in Heywood, The Glen ersteigern könnt. Der Laden heißt Time Machine und kann in der Nähe des Restaurants Embers gefunden werden, wo ihr euch im Finale mit Hanako treffen sollt. Kauft die Platten, zerlegt sie, wartet 24 Ingame-Stunden und wiederholt das Spiel.

Methode 2: Selber herstellen macht reich

Eine sehr einfache Möglichkeit an legendäre Komponenten zu gelangen besteht darin, diese einfach selbst herzustellen, angefangen bei Komponenten gewöhnlicher Qualität. Arbeitet euch die Leiter bei der Item-Herstellung hoch, bis ihr legendäre Komponenten herstellen könnt. Um ganz unten anzufangen ist es empfehlenswert, einfach die Sodadosen zu zerlegen, die ihr für je zehn Eddies an jedem Automaten kaufen könnt.

Diese Verkaufsautomaten können überall in Cyberpunk 2077 gefunden werden, zum Beispiel in dem Megakomplex in welchem sich Vs Wohnung befindet. Zerlegt die Dosen regelmäßig und in großer Zahl und ihr habt ein sehr gutes Fundament, um die legendären Komponenten einfach selbst herzustellen.

© CD Projekt

Methode 3: Granaten herstellen und zerlegen

Statt die eben erwähnten Dosen aus den Verkaufsautomaten einfach zu zerlegen und die dadurch gewonnen Komponenten aufzuwerten, könnt ihr die Einzelteile verwenden, um die epische CHAR Brandgranate herzustellen. Diese Waffe lässt sich aus einem einzigen gewöhnlichen und einem ungewöhnlichen Teil zusammenbauen, bringt euch aber seltene und epische Komponenten, wenn ihr sie wieder zerlegt. So könnt ihr euch einiges an Arbeit sparen, um legendäre Komponenten herzustellen.

Um die besagte Granate herzustellen benötigt ihr jedoch das entsprechende Schema. Ihr findet die Blaupause in einer Kiste in Rancho Coronado, direkt hinter einem auseinandergenommenen Van. Schaut euch das angehängte Video an, um die genaue Location zu finden und das Schema in euren Besitz zu bringen.

Methode 4: Angebot und Nachfrage ausnutzen

Eine der schönsten Eigenschaften der Verkäufer in „Cyberpunk 2077“ ist, dass sie immer Bedarf an eurem Müll haben, koste es was es wolle. Entsprechend könnt ihr die gewöhnlichen und ungewöhnlichen Komponenten, die ihr in Night City in Hülle und Fülle finden könnt und die ihr sehr einfach dadurch erhaltet, indem ihr Sodadosen zerlegt, überall für je 54 Eurodollar verkaufen. Das Geld nutzt ihr dann, um euch legendäre Komponenten zu kaufen.

Wiederholt das Spiel solange, bis ihr genügen Komponenten habt, um die Waffen und Ausrüstungsgegenstände herzustellen, die ihr begehrt. Außerdem ist dies ein guter Weg, um unendlich viele Eddies anzuhäufen. Um das Angebot der Händler wieder aufzufüllen, lasst ihr einfach 24 bis 48 Ingame-Stunden vergehen oder entfernt euch weit genug.