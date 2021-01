Cyberpunk 2077-Geheimnis gelöst: Was macht V im Bett?

Zum Release von Cyberpunk 2077 scherzten viele Spieler, dass es doch recht merkwürdig sei, wie Protagonist V zu Bett gehe. Und das hat sich bis heute nicht geändert, doch es hat sich etwas getan bei diesem bemerkenswerten Umstand.

Merkwürdig sei die Schlafanimation deshalb, da sich die Hauptfigur einfach und relativ stumpf quer ins Bett legt, wenn wir den Button zum „Ausruhen“ betätigen in Vs Apartment. Und ja, merkwürdig ist es durchaus.

Wenn sich V für ein Schläfchen entscheidet, legt er oder sie sich mitsamt Kleidung wie ein halbtoter Mensch in die Falle. Die wunderschön drapierten Kissen, die vor V liegen, bleiben unterdessen völlig unberührt und das in jeder Nacht.

Warum schläft V so merkwürdig in Cyberpunk 2077?

Die Community hat sich im Laufe der Wochen nach dem Release immer wieder gefragt, was genau V da eigentlich im Bett macht und warum er oder sie sich nicht wie ein normaler Mensch gerade ins Bett und mit dem Kissen einkuschelt.

So viel vorab, es gibt noch immer keine Antwort, warum V eigentlich so unnatürlich schläft.

Die bemerkenswerte Animation beim Hinlegen ist ein Graus für jeden Orthopäden. Ein Kissen benötigt V scheinbar nicht beim Schlafen. Aber bleibt die Figur die ganze Nacht einfach so liegen? Was passiert mit V, wenn sich der Charakter hinlegt? Das wurde nun endlich gelüftet:

Dank einer Third-Person-Mod (Download hier) sehen wir, was genau eigentlich passiert, wenn sich V ins Bettchen begibt. Und ja, es ist so suspekt, wie es scheint. Einmal quer ins Bett gelegt, bleibt V so die ganze Nacht liegen, bis die Nacht vorüber ist.

Bis heute weiß niemand, was sich die Entwickler bei dieser Schlafanimation gedacht haben. User scherzen im Netz, dass die Entwickler im Hause CD Projekt RED vergessen hätten, wie sich richtiges Schlafen anfühle.

Wenn wir näher darüber nachdenken, ist dies wahrscheinlich gar nicht mal so witzig, wie es im ersten Moment klingt. Immerhin müssen die Entwickler wahrlich die eine oder andere Überstunde geknüppelt haben, wie sogar von der Firmenetage her bestätigt wurde und mittlerweile bekannt ist:

