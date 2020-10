Bereits vor der weltweiten Veröffentlichung von Crash Bandicoot 4: It´s About Time haben Fans herausgefunden, dass das lang ersehnte Spiel von Toys for Bob einen lokalen Koop-Modus besitzt, der erst mit dem Release am 02. Oktober 2020 offiziell vorgestellt wurde. Neben dem kompetitiven Bandicoot Battle, der Chackpoint Race und Crate Combo enthält, gibt es auch das kooperative Pass N. Play. In diesem kurzen Guide verraten wir euch einfach alles, was ihr zu diesem Modus wissen müsst.

Crash Bandicoot 4: It´s About Time: Wie kann ich im Koop spielen?

Neben einer ganzen handvoll versteckter Perlen hält dieses Spiel unter anderem besonders herausfordernde Flashback-Level parat, eine große Auswahl an freizuschaltenden neuen Kostümen und natürlich den eben erwähnten Koop-Modus, der es euch ermöglicht, die Story mit bis zu vier Spielern gemeinsam zu erleben. Um den Pass N. Play-Modus freizuschalten, müsst ihr jedoch erst zwei Dinge tun.

Zum einen müsst ihr die Handlung so weit im Alleingang spielen, bis ihr die Weltkarte freigeschaltet habt. Ist euch dies gelungen, geht in das Menü, indem ihr das Spiel pausiert, und wählt in den Optionen den Koop-Modus aus. Nun können bis zu vier Spieler die Hauptkampagne gemeinsam genießen, indem sie den Controller in bestimmten Situationen weiterreichen. Solche Situationen können der Tod der Hauptfigur sein, das Erreichen eines Checkpoint oder sogar beides.

Ihr solltet euch jedoch darüber bewusst sein, dass nur der Spieler, der die Kampagne gestartet hat, Fortschritt in dem Spiel macht. Eure Freunde werden nichtsdestoweniger nicht ignoriert, denn das Spiel merkt sich im Pass N. Play-Modus jeden Tod, jede zerstörte Box und jede gesammelte Wumpa-Frucht und zwar von allen Spielern. Am Ende eines Levels zeigt euch Crash Bandicoot 4 die Statistik und gibt damit an, wer diese Runde gewonnen hat.

Pass N. Play funktioniert jedoch nicht nur in der Hauptkampagne, sondern auch in den Flashback-Leveln und im N.Verted-Modus. Jedoch nicht in den Zeitherausforderungen, was sich aber vielleicht auch von selbst versteht. Dank dem Koop-Modus können sich Spieler gegenseitig unterstützen und sicherstellen, dass sogar die wirklich schwierigen Level gemeistert werden. Wer alleine Probleme hat, wird zu viert ganz sicher erfolgreich sein.

Einen Wermutstropfen hat die ganze Sache jedoch, denn sowohl der kooperative als auch die kompetitiven Modi in Crash Bandicoot 4 sind lediglich lokal verfügbar. Im Klartext bedeutet das, dass ihr sie nur zusammen mit Freunden im gleichen Raum angehen könnt, auf einer einzelnen Konsole. Es ist durchaus möglich, dass die Multiplayer-Modi in Zukunft auch online verfügbar gemacht werden, aktuell müsst ihr jedoch mit dem berühmten Couch-Koop vorlieb nehmen.

Crash Bandicoot 4: Bandicoot Battle

Wir haben es ja bereits erwähnt, doch der Koop-Modus Pass N. Play ist nicht die einzige Möglichkeit, mit euren Freunden ein wenig Spaß in Crash Bandicoot 4 zu haben. Es gibt noch zwei weitere, kompetitive Modi, in denen ihr beweisen könnt, wer von euch die Nummer 1 im achten Hauptspiel der Crash-Bandicoot-Reihe ist. Die beiden Modi hören auf die Namen Checkpoint Race und Crate Combo.

Checkpoint Race: Hierbei handelt es sich um eine kompetitive Roundtrip-Serie von Rennen, bei der bis zu vier Spieler von Checkpoint zu Checkpoint rasen, mit dem Ziel, in vorgegebener Zeit so viele Checkpoints wie nur möglich zu erreichen. Eure erfolgreichen Gegner werden euch in der Stage als Geister erscheinen, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie diese ihre Bestzeit erreicht haben.

Crate Combo: In diesem Modus müsst ihr Punkte erzielen, indem ihr so viele Kisten wie nur möglich zerstört. Mit jeder aufeinanderfolgend zerstörten Kiste erhöht sich der gesammelte Punktwert, bis ihr für eine einzige Box bereits 32 Punkte erzielt. Zerstört diese so schnell wie möglich, ansonsten wird die Kombo unterbrochen und der Punktwert zurückgesetzt. Der Kampf findet ein Ende, sobald man einen Kontrollpunkt erreicht oder stirbt.