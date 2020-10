Crash Bandicoot: It’s About Time ist der achte Hauptteil der Crash Bandicoot-Reihe, eine Fortsetzung der Crash Bandiccot N. Sane-Trilogie, und das vierte Spiel, das chronologisch nach den Ereignissen von „Crash Bandicoot: Warped“ stattfindet. Entwickelt wurde der Titel von Toys for Bob und vermarktet durch Activision Blizzard.

Crash Bandicoot: It’s About Time offiziell veröffentlicht

„Crash Bandicoot: It’s About Time“ ist am 2. Oktober 2020 für PS4 und Xbox One veröffentlicht worden. Somit könnt ihr den Titel ab sofort kaufen. Bei welchen Onlinehändlern dies unter anderem möglich ist, haben wir euch im Folgenden aufgelistet.

Worum geht es in Crash Bandicoot: It’s About Time?

Dr. Neo Cortex und sein Gefolge wurden am Ende des 3. Teils in die Vergangenheit verbannt. Doch das hat dem Bösewicht nur mehr Zeit verschafft, um seine finsteren Machenschaften zu planen.

Die Schurken schaffen es schließlich, die Grenzen von Raum und Zeit zu überwinden, indem sie durch das Multiversum schreiten. Da müssen Crash und Coco Bandicoot einmal mehr einschreiten, um dem Vorhaben Einhalt zu gebieten.