Wie Activision und Infinity Ward nun bekannt gegeben haben, beginnt für Call of Duty: Modern Warfare und für den Battle Royale-Titel Warzone schon in Bälde die 3. Season. Das veröffentlichte Teaser-Bild gibt dabei offenbar neue Operator und neue Waffen preis.

Season 3 für Modern Warfare und Warzone

Wirklich viele Worte haben die Entwickler bisher nicht über die dritte Season von „Call of Duty: Modern Warfare“ verloren. Auch die Bekanntgabe des Starttermins ist ausgesprochen schlicht gehalten. So erwartet uns eine neue Saison augenscheinlich bereits am 8. April 2020, also kommenden Mittwoch.

Das zugehörige Bild, das für diese Ankündigung auf dem „Call of Duty“-Account auf Twitter veröffentlicht wurde, zeigt hierbei jedoch offensichtlich neue Operator und neue Waffen, die mit der neuen Season ihren Weg sowohl in Modern Warfare als auch in Warzone finden:

Erst kürzlich wurde überraschend das Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 exklusiv für einen Monat für die PlayStation 4 veröffentlicht, stieß durch den fehlenden Multiplayer bisher allerdings auf weniger Begeisterung. Deshalb positionierten sich die Entwickler anschließend in einem Blogpost, warum man sich lediglich für eine Überarbeitung der Kampagne entschloss:

Sobald uns offizielle Neuigkeiten zur kommenden Season 3 ereilen, die sowohl „CoD: Warfare“ als auch Warzone erweitern werden, lest ihr sie hier. Dass einige neue Karten enthalten sein werden, scheint in jedem Fall sehr wahrscheinlich. Einige Leaks deuteten bereits darauf hin, dass uns dabei sogar einige altbekannte Maps erwarten.

