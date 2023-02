Inzwischen ist es offiziell: Disney+ stellt den Anime-Hit Bleach sowie Teil 1 von dessen Fortsetzung Bleach: Thousand-Year Blood War exklusiv im Stream zur Verfügung. Eine Frage, die derzeit noch offen ist und für allerlei Spekulationen unter Fans sorgt, ist, ob es auch eine deutsche Synchro geben wird.

Disney hüllt sich weiterhin in Schweigen

Seit bekannt wurde, dass sich Disney die Rechte am jüngsten Ableger des beliebten düsteren Fantasy-Abenteuers sichern konnte, hielt sich die Kommunikation mit der wartenden Community in Grenzen. Es gab weder Informationen zu einem Termin noch zu einem zeitnahen Simulcast der aktuellen Episoden.

Nach langem hin und her konnte Anime-YouTuber Ninotaku für etwas Klarheit sorgen und exklusiv verkünden, dass alle 16 Bleach-Staffeln und somit satte 366 Episoden auf einen Schlag, am 15. Februar 2023 bei Disney+ veröffentlicht werden sollen – zusammen mit Teil 1 von „Thousand-Year Blood War“.

Der Haken an der Sache: Deutsche Fans mussten zu diesem Termin sowohl auf eine deutsche Synchronisation als auch auf deutsche Untertitel verzichten. Stattdessen wurden zu diesem Zeitpunkt die englische Synchronisation sowie der japanische Originalton mit englischen Untertiteln angeboten.

Inzwischen sind die ersten 200 Episoden von „Bleach“ jedoch mit deutschen Untertiteln verfügbar. Da sich Disney+ noch immer in Schweigen hüllt, trotz Bekundungen, die Verantwortlichen würden die Wünsche der wartenden Fans hören, ist somit weiterhin unklar, ob „Bleach“ und „Bleach: Thousand-Year Blood War“ auf absehbare Zeit eine deutsche Synchronisation erhalten werden.

Ichigo in „Bleach: Thousand-Year Blood War“ © Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot

Bisher wurden von Panini und KAZÉ Anime (jetzt Crunchyroll) 205 der 366 „Bleach“-Episoden auf Deutsch synchronisiert. Eine entsprechende Tonspur für einen nicht unerheblichen Teil des Anime-Hits liegt somit bereits vor. Unklar ist jedoch, ob Disney+ die entsprechenden Rechte besitzt, um diese veröffentlichen zu dürfen. Denkbar wäre, dass diese hierzulande nach wie vor bei Crunchyroll liegen.

Sollte das Unternehmen keine Rechte an der deutschen Tonspur der bisher in Deutschland erschienenen Episoden halten, wäre es möglich, dass eine komplett neue Synchronisation in Auftrag gegeben werden könnte. In diesem Fall könnten auch neue Synchronsprecher*innen für Ichigo & Co. besetzt werden.

Auf Ichigo warten harte Kämpfe im Anime-Hit © Tite Kubo/Shueisha, TV TOKYO, dentsu, Pierrot

In Zeiten von Simulcasts und SimulDubs, also der zeitnahen Veröffentlichung synchronisierter Folgen aktueller Anime-Serien, wäre eine auf Deutsch lokalisierte Veröffentlichung von „Bleach“, oder zumindest vom 1. Teil von dessen Nachfolgeserie, zudem vermutlich durchaus realisierbar gewesen.

Sobald sich Disney+ in dieser Hinsicht äußern sollte, werden wir diesen Artikel entsprechend mit einem Update versehen. Behaltet diese News also auch weiterhin gut im Auge!

„Bleach“ und Teil 1 von „Bleach: Thousand-Year Blood War“ sind seit dem 15. Februar 2023 exklusiv bei Disney+ verfügbar.