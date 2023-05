BioShock 4 scheinbar in Entwicklungshölle: Wird der Titel jemals erscheinen?

Ganz abgebrochen ist das Projekt wohl noch nicht , trotz vieler Schwierigkeiten beim Skript, im Personalmanagement und in der Führungsriege. Der letzte Reset ist circa ein Jahr her. Sollte sich die Produktion seitdem eingependelt haben, könnte der Titel 2025 erscheinen .

„Schlechtes Management, Ungewissheit über den finanziellen Erfolg und fragwürdige Personalentscheidungen sind die Gründe, warum die Entwicklung dieses Spiels so schwerfällig ist und so lange dauert.“

Laut dem Tweet, soll die Arbeit an „BioShock 4“ im Sommer 2022 das vierte Mal neu gestartet worden sein. Das Setting wird dabei wahrscheinlich gleich bleiben. Vor etlichen Monaten wurde ebenfalls per Leaks bekannt, dass der neue BioShock-Teil in einer arktische Umgebung spielen könnte .

Wenn es um Leaks bezüglich des neuen BioShock-Spiels geht, kamen die Informationen meist vom Leaker Oops Leaks auf Twitter . So ist es auch diesmal. Leider machen die Nachrichten, die er für uns hat, wenig Hoffnung . Das Spiel scheint in der Entwicklung festzustecken und das schon seit Jahren.

Vor Jahren wurde ein vierter Teil der BioShock-Reihe angekündigt. Seitdem befindet sich der Titel in der Entwicklung und scheint länger und länger auf sich warten zu lassen. Ein Leaker hat nun auf Twitter veröffentlicht, dass sich das Spiel in der Entwicklungshölle befindet und nicht fertig zu werden scheint. Wann können wir mit BioShock 4 rechnen?

