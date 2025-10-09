Battlefield 6 gibt PS5-Spielern bis zu 15 % mehr XP! Entdecke das Feature

Battlefield 6 steht kurz vor der Veröffentlichung und sorgt bereits jetzt für Aufsehen. Spieler auf der PlayStation 5 können sich über einen besonderen Vorteil freuen. Electronic Arts hat bekannt gegeben, dass du als Spieler auf der PS5 bis zu 15 % zusätzliche Erfahrungspunkte (XP) pro Match erhalten kannst, wenn du mit zwei oder mehr PlayStation Plus-Abonnenten in einer Party spielst. Dieses exklusive Feature ist ein bedeutender Vorteil für PS5-Spieler und könnte das Spielerlebnis erheblich beeinflussen.

Zusätzliche XP für PS5-Spieler

Was bietet Battlefield 6 für PS5-Besitzer? Ein bemerkenswertes Feature von Battlefield 6 auf der PlayStation 5 ist, dass du bereits beim Kauf des Spiels einen zusätzlichen XP-Boost von 5 % erhältst. Wenn du einer Party beitrittst, erhöht sich dieser um weitere 5 %. Der größte Bonus wird jedoch aktiviert, wenn du mit zwei oder mehr PlayStation Plus-Abonnenten in einer Party spielst, was dir insgesamt 15 % mehr XP pro Match beschert.

Dieser Vorteil hat in der Community zu gemischten Reaktionen geführt. Einige Spieler empfinden dies als „Pay-to-Win“-Strategie, während andere die Konsolenexklusivität kritisieren. Dennoch ist dies nicht das erste Mal, dass Battlefield 6 PS5-exklusive Vorteile bietet. Schon während der Open Beta erhielten Abonnenten von PlayStation Plus doppelte XP und eine exklusive Spielfigur.

Twitch-Drops und weitere Belohnungen

Wie kannst du zusätzliche Belohnungen in Battlefield 6 erhalten? Neben den XP-Boosts auf der PS5 bietet Battlefield 6 auch durch Twitch-Drops die Möglichkeit, zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Wenn du deinen EA-Account mit Twitch verknüpfst und Streams mit aktivierten Drops ansiehst, kannst du verschiedene In-Game-Gegenstände freischalten.

Eine Stunde: Hundemarke

Zwei Stunden: Waffenpaket

Drei Stunden: Fahrzeug-Skin

Für einen Soldaten-Skin ist es notwendig, ein Abonnement auf Twitch zu abonnieren oder zu verschenken. Diese Belohnungen bieten eine zusätzliche Möglichkeit, dein Spielerlebnis in Battlefield 6 zu verbessern.

Reaktionen und Prognosen

Wie reagiert die Community auf die neuen Features? Die Reaktionen auf die neuen Features sind vielfältig. Während einige die zusätzliche XP als unfair für Xbox- und PC-Spieler empfinden, sehen andere darin eine kluge Marketingstrategie von EA, um mehr Spieler an die PlayStation 5 zu binden. Analysten prognostizieren, dass die exklusiven Vorteile den Absatz von Battlefield 6 in der ersten Woche steigern könnten.

Der Erfolg der Beta, die Rekorde gebrochen hat, zeigt, dass das Interesse an Battlefield 6 groß ist. EA und DICE scheinen aus den Fehlern der Vergangenheit, insbesondere mit Battlefield 2042, gelernt zu haben und bieten nun ein verbessertes Erlebnis.

Was denkst du über die exklusiven Vorteile für PS5-Spieler in Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren!