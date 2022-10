Wie Yoda kleiner Grogu wird sprechen?

Baby Yoda alias Grogu ist schon jetzt ein echter Star in der weit, weit entfernten Galaxie von Star Wars. Und er hat bis jetzt (vor The Mandalorian Staffel 3) noch immer kein Wort gesprochen.

Aber wird Grogu eigentlich genauso sprechen wie Yoda oder spricht er eher ganz normal? Das können wir jetzt mit Sicherheit beantworten.

Wie genau spricht Yoda eigentlich?

Yoda ist diesbezüglich recht speziell. Yoda verwendet einen ganz anderen Satzbau, als wir es heutzutage tun. Surprise, surprise. Das kommt jetzt wenig überraschend. Aber um zu verstehen, wie Meister Yoda genau spricht, müssen wir uns erst einmal einen normalen Satzbau ansehen.

Ein Satz mit normalem Satzbau besteht aus folgenden Bestandteilen, die Yoda wie folgt verdreht:

Unsere Sprache: Objekt (Ich), Verb (verstehe), Subjekt (den Satz)

Yodas Sprache: Subjekt (kein Wort), Objekt (Ich), Verb (verstehe)

Das hier ist unser Beispielsatz: „Ich verstehe den Satz.“

Den Yoda leicht verdreht: „Kein Wort ich verstehe.“

Yoda verwendet in seiner Sprache also eine verdrehte Kombination aus Subjekt-Objekt-Verb, während wir normalerweise mit Objekt-Verb-Subjekt sprechen.

Das ergibt die berühmt-berüchtigten Sätze wie:

„Der größte Lehrer Versagen ist.“ – Yoda

„Versagen ist der größte Lehrer.“ – Menschen

Sprechen in Star Wars alle so wie Yoda?

Selbst nach über 50 Jahren Star Wars ist ein großes Mysterium in der Lore immer noch ungeklärt. Und das ist die Frage nach der Yoda-Spezies. Welcher Spezies gehört Yoda eigentlich an?

Es sind zwar einige Details über die Spezies an sich bekannt – wie die Tatsache, dass sie bis zu 1000 Jahre alt werden – aber den Namen der Spezies kennen wir zumindest noch nicht.

Aber wie ist das jetzt mit der Sprache? Sprechen alle Individuen dieser Spezies so wie Yoda?

Nein. Das ist nicht der Fall. Obwohl wir jetzt annehmen könnten, dass es vielleicht eine natürliche Entwicklung in der Sprache der Yoda-Spezies ist, ist das ganz offensichtlich nicht der Fall.

Es gibt zum Beispiel das Individuum Yaddle. Die Jedi-Meisterin des Hohen Rats ist zu den Zeiten der Klonkriege etwa 500 Jahre alt. Sie ist also ein ganzes Stückchen jünger als Yoda.

In Star Wars: Geschichten der Jedi hören wir ihre Stimme. Gesprochen wird sie hier im Original von Schauspielerin und Filmregisseurin Bryce Dallas Howard.

Und Überraschung: Sie spricht hier ganz normal, was darauf schließen lässt, dass andere Individuen wie zum Beispiel Grogu auch ganz normal sprechen dürften im „Star Wars“-Universum. Yoda ist wohl einfach eine eigene Hausnummer oder er ist einfach ein wenig in die Tage gekommen? Was meint ihr?

Gut zu wissen: Übrigens gab es im Fachblatt Proceedings of the National Acaemy of Sciences vor einigen Jahren einen Artikel, der besagt, dass Menschen in früherer Zeit tatsächlich immer so gesprochen haben wie Yoda. Indogermane Stämme (wie die Deutschen) sollen einen solchen Satzbau verwendet haben.

Vielleicht hat sich George Lucas von dieser Tatsache inspirieren lassen?