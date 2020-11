In Assassin’s Creed Valhalla funktionieren einige Dinge etwas anders als es noch in den Vorgängern der Fall war. Beispielsweise verstecken sich in der riesigen Spielwelt nun sogenannte Bücher des Wissens, durch die ihr besondere Fähigkeiten freischalten könnt, die euch auf eurer Reise gute Dienste erweisen können.

Bücher des Wissens in Assassin’s Creed Valhalla

In Valhalla könnt ihr nicht wie zum Beispiel bei Origins oder Odyssey zwischen unterschiedlichen Pfeiltypen wechseln. Dies hängt im aktuellen Ableger von eurem Bogen ab. Hier gibt es zum Beispiel den Jägerbogen, der Jägerpfeile verschießt.

Möchtet ihr allerdings vergiftete oder brennende btw. explosive Pfeile auf eure Gegner verschießen, müsst ihr euch auf die Suche nach den speziellen Büchern machen.

Durch explosive Pfeile könnt ihr Gegnern aus sicherer Entfernung ordentlich Schaden zufügen. © PlayCentral.de

Wir können euch die Fähigkeit Brandpulver-Falle, die ihr schon recht früh in Valhalla freischalten könnt, besonders ans Herz legen. Dadurch macht ihr in Kämpfen nicht nur nützlichen Flächenschaden gegen gleich mehrere Gegner, sondern fügt auch stärkeren Gegner empfindlichen Schaden zu, wodurch Kämpfe beendet werden können, bevor sie überhaupt richtig begonnen haben. Nützlich ist natürlich auch die Funktion Mauern und Barrikaden zu zerstören, um dadurch an versteckte Orte zu gelangen.

Die Brandpulver-Falle

Bei der Fähigkeit Brandpulver-Falle bindet Eivor einen Beutel mit einem flüchtigen Pulver an seinen Pfeil, das sich um das Ziel herum ausbreitet. Jede Bewegung wirbelt das Pulver auf und entzündet es.

Doch wo finde ich das Buch der Weisheit, um diese Fähigkeit freizuschalten?

© PlayCentral.de

Das Buch befindet sich in dem Kloster Waledene, südlich von Grantabrycgscir. Achtet auf eurer Karte auf das goldene Buch-Symbol, das ihr im Grunde gar nicht übersehen könnt. Nutzt außerdem regelmäßig die Odinsicht, damit ihr bei euren Raubzügen keine Schätze überseht.

Möchtet ihr die Fähigkeit noch weiter ausbauen und auf die zweite Stufe bringen, begebt euch nach Sudseaxe. Das Buch befindet sich in einem gut bewachten Festungsturm auf einer Insel im Fluss. Entweder klettern ihr direkt außen hoch oder nutzt das Treppenhaus. Aber Achtung: Hier werdet ihr es mit einer kleinen Armee an Soldaten zu tun bekommen.

© PlayCentral.de

Noch mehr Guides zu „Assassin’s Creed Valhalla“ findet ihr in unserer Guide-Übersicht. Hier erklären wir euch wie der Siedlungsbau in Valhalla funktioniert, wie ihr Odins Speer findet und wer der Verräter in Das Lied von Soma ist.