Assassins Creed Valhalla: Dag die Axt geben, ja oder nein?

Manche Charaktere muss man einfach lieben. Sie sind so wundervoll geschrieben, dass wir richtig mit ihnen mitfühlen können. Und so ist das auch bei Dag in Assassins Creed Valhalla.

Nur hier geht es eher um eine Hassliebe, denn so wirklich warmwerden können viele mit ihm nicht. Wenig überraschend kommt es dann am Ende der Questreihe „Das Instrument der Ältesten“ und der Quest „Ein Sturm braucht sich zusammen“ auch noch zum Zweikampf zwischen Eivor und Dag. Wir müssen dem Quälgeist also das Handwerk legen.

Im Verlauf dieser Quest kommt es allerdings zu einer wichtigen Entscheidung, die wir treffen müssen. Und diesen Umstand sehen wir uns in diesem Guide einmal etwas genauer an.

Soll ich Dag die Axt zurückgeben oder lieber nicht?

Am Ende des Kampfes werdet ihr in Hræfnathorp vor die Wahl gestellt. Wir geben ihm die Axt zurück oder wir verwehren ihm diese.

Tatsächlich ist dies eine Entscheidung, dessen Konsequenzen ihr im Lategame fürchten müsst, wenn ihr euch falsch entscheidet. Die Auswahl sollte demnach gut überlegt sein.

Was passiert, wenn Dag seine Axt erhält?

Wenn ihr über Dag nachdenkt, kommt ihr nicht daran vorbei kurz über Sigurd zu philosophieren. Denn diese Entscheidung wirkt sich auch auf das Schicksal von Sigurd aus.

Heißt, wenn ihr die Axt zurückgebt, neigt ihr auf lange Sicht dazu, Sigurd zu retten. Und wenn für euch die Ansicht von Sigurd keine Rolle spielt, der Charakter euch egal ist, könnt ihr sie ihm an dieser Stelle auch vorenthalten. So oder so fährt Dag nach Walhall, wenn er seine Axt erhält.

Was passiert, wenn Dag seine Axt nicht erhält?

Schicken wir Dag nach Walhall und lassen ihm so einen Platz in den Reihen Odins zuteil werden oder nicht? Wenn wir ihm diesen Tod verweigern, wird uns Sigurd das krummnehmen, da dies nicht der Vorstellung der alten Wikinger entspricht. Aus Sicht von Sigurd wäre das also ein schwacher Schachzug von uns.

Außerdem wirkt sich diese Entscheidung auf die Wahl des Verräters von Grantabrycg aus. Schaut in diesen Beitrag, wenn ihr euch weiterhin unsicher seid.

Bedenkt eine Sache: wenn ihr Sigurd den Tod verweigert, wird sich das definitiv auf euer Ende auswirken. Heißt, ihr könnt dann nicht mehr das wahre Ende von Assassins Creed Valhalla erreichen. Ihr seid also gut damit beraten, ihm seine Axt zurückzugeben.