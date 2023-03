Dinosaurier-Doku Prehistoric Planet auf AppleTV+ bekommt eine 2. Staffel

Die spektakuläre Dinosaurier-Dokuserie „Prehistoric Planet“ auf AppleTV+ geht in die zweite Runde! Staffel eins wurde letzten Mai auf dem Streamingdienst veröffentlicht und konnte dank moderner CGI-Technologie mit Bildern von lebensecht wirkenden Dinosauriern überzeugen, die wirken, als seien sie in ihrer natürlichen Umgebung gefilmt worden.

Sir David Attenborough führt erneut durch die Welt der Dinosaurier

Apple hat nun bekanntgegeben, dass am 22. Mai – also fast genau ein Jahr nach der ersten Staffel – eine zweite Staffel für Nutzer des Streamingangebots von AppleTV+ zur Verfügung stehen wird. Als Erzähler wird in der Originalfassung erneut der Naturhistoriker und Biologe Sir David Attenborough zu hören sein, dessen Stimme man bereits aus zahlreichen anderen Naturdokumentationen kennt.

Die neue Staffel wird wieder fünf Episoden umfassen und entsteht in Zusammenarbeit mit der BBC sowie mit den ausführenden Produzenten Mike Gunton und Jon Favreau.

Letzterer hat bei den Disney-Neuverfilmungen von „Das Dschungelbuch“ (2016) und Der König der Löwen (2019) Regie geführt. Außerdem ist er ausführender Produzent und Autor der „Star Wars“-Serien The Mandalorian und „Das Buch von Boba Fett“. Die bei diesen Projekten zum Teil für die visuellen Effekte beziehungsweise für die Konzeptzeichnungen zuständigen Firmen MPC und Jellyfish Pictures sind in diesen Funktionen nun auch wieder an „Prehistoric Planet“ beteiligt.

Einer der neuen Dinosaurier aus der zweiten Staffel von „Prehistoric Planet“ auf AppleTV+ ©Apple

Für die Serie werden real gefilmte Landschafts- und Naturaufnahmen mit computergenerierten Saurieren kombiniert. Dabei kommen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zum Einsatz, um die Urzeichtechsen so realitätsgetreu wie möglich abzubilden. Staffel eins von „Prehistoric Planet“ wurde mehrfach für ihre visuellen Effekte ausgezeichnet.

Staffel zwei von Prehistoric Planet zeigt neue Dinosaurier

In Staffel zwei werden Apple zufolge neue Dinosaurier zu sehen sein; aber auch Angehörige von Spezies, die in den ersten fünf Folgen bereits zu sehen waren, werden wieder einen Auftritt haben – zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex. Auch werden die Tiere in noch nicht gezeigten Umgebungen zu bestaunen sein; Staffel eins zeigte die Saurier zum Teil unter Wasser und in der Wüste.

Die Musik zur Serie stammt erneut unter anderem vom zweifachen Oscar-Gewinner Hans Zimmer. Ein Abo von AppleTV+ kostet momentan 6,99€ im Monat, die ersten sieben Tage sind kostenlos. Neben „Prehistoric Planet“ gibt es dort auch Serien wie Ted Lasso oder For All Mankind sowie den letztjährigen Oscargewinner „CODA“ zu sehen.