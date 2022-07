Apples Godzilla-Serie: Kurt Russell und Sohn Wyatt Russel sind dabei

Es gibt nun weitere Neuigkeiten zur neuen MonsterVerse-Serie von Legendary Pictures und Apple Studios. Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass Kurt Russell dem Cast der Serie beigetreten ist. Neben ihm wird auch sein Sohn Wyatt Russell in der „Apple TV+“-Serie rund um Godzilla und den Titanen zu sehen sein.

Kurt Russell und Sohn werden Teil des Apple-MonsterVerse

Kurt Russell kehrt nach langer Zeit wieder ins Fernsehen zurück. Seinen letzten Auftritt in einer TV-Serie hatte der Schauspieler im Jahr 1977 in der Originalserie von „Hawaii Five-0“. In Apples Live-Action-Monsterserie kehrt er bald auf die Heimbildschirme zurück.

In der Serie, die auf Apple TV+ ausgestrahlt wird und Teil des Monsterverse-Franchise von Legendary Pictures ist, wird er auch von seinem Sohn Wyatt Russel begleitet werden. Wyatt Russel spielt derzeit die Hauptrolle in der True-Crime-Miniserie „Under the Banner of Heaven“ an der Seite von Spider-Man-Schauspieler Andrew Garfield.

Bisher wurden die Rollen der beiden Russell-Schauspieler aber noch nicht bekannt gegeben. Die beiden werden neben Anna Sawai, Ren Watabe, Kiersey Clemons, Joe Tippett und Elisa Lasowski zu sehen sein.

Die Regie für die ersten beiden Episoden wird übrigens Matthew Shakman von „WandaVision“ übernehmen. Showrunner werden außerdem Chris Black („Mad Men“) und Comic-Autor Matt Fraction („Hawkeye“) sein. Ebenfalls an der Umsetzung beteiligt sind die Produzenten Hiro Matsuoka und Takemasa Arita aus dem japanischen Filmstudio Toho.

Worum geht es in der neuen Godzilla-Serie?

Die neue „Godzilla“-Serie setzt an den ersten „Godzilla“-Film aus dem Jahr 2014 an. Nach dem Kampf zwischen Godzilla und den Titanen, die San Francisco dem Erdboden gleichgemacht haben, wird die noch unbetitelte Serie die Reise einer Familie erforschen, die ihre verborgenen Geheimnisse und ein Vermächtnis aufdecken, das sie mit der als Monarch bekannten Geheimorganisation verbindet.

Zusätzlich umfasst die Serie nicht nur den „Godzilla“-Film von 2014. Im MonsterVerse inbegriffen sind auch „Kong: Skull Island“ von 2017, „Godzilla: King of the Monsters“ von 2019 und „Godzilla vs. Kong“ von 2021 sowie die Anime-Serie „Skull Island“.

Godzilla, Ultraman & Evangelion: Japanisches Kult-Studio Toho kündigt Film-Universum an