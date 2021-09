Apple iPad 9 kaufen – ab dem 24. September offiziell erhältlich

Apple hat am 14. September 2021 im Rahmen einer Keynote unter anderem das neue iPad der 9. Generation vorgestellt, das mit dem A13 Bionic Chip mit Neural Engine ausgestattet ist und Nutzern ein noch leistungsstärkeres Erlebnis bieten soll. Hier erhaltet ihr alle Infos zum neuen Gerät, samt Preorder-Hinweis.

Das iPad 9 in der Übersicht

Das neue iPad 9 kommt mit einem 10,2″ Retina Display und True Tone, einer 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus, Unterstützung für den Apple Pencil (1. Generation) und Smart Keyboard, dem intuitiven iPadOS 15 und doppelt so viel Speicher wie bei der vorherigen Generation.

A13 Bionic Chip mit Neural Engine

10,2 Zoll Retina Display & True Tone

20 Prozent mehr Leistung als die vorherige Generation

Doppelt so viel Speicher (Einstiegskonfiguration mit 64 GB)

Fortschrittliche 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera mit Folgemodus

iPadOS 15, das leistungsstarke, speziell für das iPad entwickelte Betriebssystem, wird ab Montag, 20. September verfügbar sein und wird kostenlos mit dem neuen iPad geliefert. iPadOS 15 wird als kostenloses Softwareupdate für iPad mini 4 und neuer, iPad Air 2 und neuer, iPad 5. Generation und neuer und alle iPad Pro Modelle verfügbar sein.

iPhone 13 Pro & Pro Max kaufen: Ab morgen offiziell verfügbar

10,2″ iPad 9 jetzt kaufen

Das iPad könnt ihr ab sofort auf apple.com und in der Apple Store App in mehr als 28 Ländern und Regionen, einschließlich der USA, bestellen. Das iPad wird ab Freitag, den 24. September zu einem Einstiegspreis von 379,00 Euro für das Wi-Fi-Modell und ab 519,00 Euro für das Wi-Fi + Cellular-Modell erhältlich sein und ist in den Farben Silber und Space Grau in Konfigurationen mit 32 GB und 256 GB verfügbar.

iPad 9 mit 64 GB in Space Grau für 379 Euro

Weiteres Zubehör für das Apple iPad 8:

Der Apple Pencil (1. Generation) ist separat für 99,00 Euro erhältlich und mit dem iPad (9. Generation) kompatibel.

erhältlich und mit dem iPad (9. Generation) kompatibel. Das Smart Keyboard für iPad ist separat für 179,00 5 Euro erhältlich mit Layouts für über 30 Sprachen, darunter vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch und Spanisch.

erhältlich mit Layouts für über 30 Sprachen, darunter vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch und Spanisch. Smart Cover sind für 55,00 Euro für das iPad in Schwarz, Weiß und English Lavender erhältlich.