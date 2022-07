Ein neuer Monat ist angebrochen und damit stehen bei Anime Planet, dem Partnershop von KSM Anime, bald einige Neuerscheinungen bereit. Welche vier neuen Anime-Produkte euch im Juli 2022 erwarten, das verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen.

BELLE – Ultimate Edition

Release: 21. Juli 2022

Der Anime-Hit dreht sich um Oberschülerin Suzu, die gemeinsam mit ihrem Vater in einem beschaulichen Dorf lebt. Mit dem einfachen Leben soll es jedoch bald vorbei sein, denn bereits einige Zeit nachdem sie sich auf der Internetplattform „U“ angemeldet hat, beginnen sich die Dinge zu überschlagen: Ein mysteriöses Monster, das sogenannte „Biest“, versucht die virtuelle Welt zu vernichten.

Die Ultimate Edition zu BELLE macht ihrem Namen alle Ehre, denn hier bekommt ihr ein wahrlich prall gefülltes Paket mit allerlei Zusatzinhalten. Das neueste Werk von Star-Regisseur Mamoru Hosoda („Das Mädchen, das durch die Zeit sprang“) entstand im Studio Chizu („Der Junge und das Biest“). Mehr Informationen zur Ultimate Edition des Hit-Films findet ihr hier.

Gosick – Volume 1

Release: 21. Juli 2022

Mit „Gosick“ konnte sich KSM Anime einen weiteren Hit sichern, der nun erstmals in Deutschland auf Disk erscheint. Im Mittelpunkt der Story steht die junge Meisterdetektivin Victorique de Blois, die gemeinsam mit ihrem Schulfreund Kazuya Kujo, einem japanischen Austauschschüler, allerlei Abenteuer erlebt.

Der Krimi-Anime basiert auf der gleichnamigen Light Novel-Reihe von Kazuki Sakuraba (Autor) und von Hinata Takeda (Illustrationen), die von 2003-2007 veröffentlicht wurde. Die Anime-Adaption entstand derweil im renommierten Studio BONES („My Hero Academia“) unter der Regie von Hitoshi Nanba. Es ist die perfekte Unterhaltung für Anime-Fans mit einer Schwäche für Mystery und eine gute Story.

Hyouka – Volume 3

Release: 21. Juli 2022

Gut ein Jahrzehnt nach ihrer Japan-Premiere findet die gefeierte Anime-Reihe nun endlich ihren Weg in deutschsprachige Gefilde. Im Fokus der Story steht Schüler Houtarou, der dem Klub für klassische Literatur an seiner Schule beitritt. Er und seine Mitschüler*innen stoßen allerdings schon bald auf ein mysteriöses Buch sowie einen seltsamen Fall, der 45 Jahre in der Vergangenheit liegt.

Mit Volume 3 wird die spannende Handlung der Mystery-Serie nun fortgesetzt, weshalb für Fans der Reihe kein Weg um die Blu-ray/DVD herumführen dürfte. „Hyouka“ entstand im Studio Kyoto Animation („Violet Evergarden“) und zählt somit aktuell sicherlich zu den audiovisuell beeindruckendsten Anime-Titeln im KSM Anime-/Anime Planet-Portfolio.

The Hentai Prince and the Stony Cat – Volume 2

Release: 21. Juli 2022

Hauptcharakter Youto Yokodera möchte als Perverser wahrgenommen werden, doch seine Aktionen werden oft als gute Absichten fehlinterpretiert. Eines Tages hört er Gerüchte über eine Katzenstatue, die ihm bei diesem Problem helfen könnte, allerdings merken er und Tsukiko in den auf Volume 2 enthaltenen Episoden, dass sie mit ihren geäußerten Wünschen womöglich einen Fehler begangen haben.

Der Ecchi-Anime „The Hentai Prince and the Stony Cat“ entstand im Studio J.C.STAFF („Food Wars! Shokugeki no Soma“) unter der Regie von Youhei Suzuki. Insbesondere Fans des Genres dürften großen Spaß mit den unterhaltsamen Abenteuern von Youto haben, doch auch all jene unter euch, die nur eine kurzweilige romantische Komödie wollen, dürften nicht enttäuscht werden.