Ihr sucht nach neuen Anime-Filmen und -Serien für einen gemütlichen Abend? Oder ihr möchtet vielleicht eure Sammlung erweitern? Dann habt ihr ein gutes Timing, denn Anime Planet hat heute eine große 3 für 2-Aktion gestartet, an der bis zum 19. April 2022 zahlreiche bekannte Marken mitmachen.

Mehr als 900 Produkte sind bei der Aktion dabei

Hierzu zählen Artikel, die bis einschließlich Dezember 2021 veröffentlicht wurden. Unter anderem dürft ihr euch auf einige Anime-Klassiker und -Dauerbrenner freuen, beispielsweise „Yu-Gi-Oh!“, „Naruto (Shippuden)“, „Hunter x Hunter“ sowie „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ und Digimon Adventure. Die ersten Abenteuer der Digiritter sind seit letztem Jahr hierzulande übrigens erstmals auf Blu-ray verfügbar.

Doch natürlich dürft ihr nicht nur aus alten Hit-Serien auswählen, sondern ebenso aus einigen aktuelleren Titeln. Zu den großen Highlights der letzten Jahre zählen unter anderem die Abenteuer-Comedy A Place Further Than the Universe, der Action-Kracher Akudama Drive, die Girls-Love-Serie „Bloom Into You“, die Hit-Fortsetzung „Boruto“ sowie die Umsetzung des Romanklassikers Der Graf von Monte Christo.

Sollte euch der Sinn indes eher nach Anime-Filmen statt Anime-Serien stehen, werdet ihr selbstverständlich ebenfalls in der neuen 3 für 2-Aktion fündig. Auch hier sind Yugi Muto, Naruto und Gon mit ihren Filmreihen vertreten. Darüber hinaus findet ihr hier ebenso Highlights wie Promare und die Doku „Never Ending Man: Hayao Miyazaki – Das unendliche Genie hinter Studio Ghibli“.

Des Weiteren könnt ihr neben all den Anime-Filmen und -Serien gleichsam ein paar kleinere Schmankerl finden. Hierzu gehören zum Beispiel diverse Merchandise-Artikel wie T-Shirts oder auch ein „Overlord“-Notizbuch. Zudem sind ebenso vereinzelte Sammelschuber in der Aktion vertreten.

Diese und weitere Anime-Hits warten in der 3 für 2-Aktion von Anime Planet auf euch! © Akiyoshi Hongo, Toei Animation / © TRIGGER,Kazuki Nakashima/XFLAG / © YORIMOI Partners

Falls ihr euch selbst einen Überblick verschaffen möchtet, um zu schauen, ob auch etwas für euch dabei ist, habt ihr noch etwas Zeit. Die große 3 für 2-Aktion läuft noch bis zum 19. April 2022 bei Anime Planet.