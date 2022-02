Anime-Filme 2022: Das werden die 5 größten Highlights

Erst vor Kurzem haben wir euch schon einige Anime-Serien vorgestellt, die definitiv zu den Highlights von 2022 gehören dürften. Nun sind auch die Filme dran: das sind die Titel, für die sich mitunter auch ein Kinobesuch lohnen könnte, sollten sie es sogar in die deutschen Kinos schaffen.

Platz 5: Detektiv Conan Film 25 – The Bride of Halloween

Wenige Sachen in der Anime-Welt sind weniger überraschend als ein neuer Detektiv Conan-Film – schließlich sind die Krimifälle in Spielfilmlänge schon lange ein jährliches Ereignis. Der mittlerweile 25. Film der Reihe, The Bride of Halloween, dreht sich um eine Hochzeit, die Halloween-Zeit und eine Serie von Bombenanschlägen.

Detektiv Conan Film 25 – The Bride of Halloween erscheint am 15. April 2022 in den japanischen Kinos. Ein deutscher Termin steht noch nicht fest, aber wenn der Release ähnlich läuft wie bei seinen jüngeren Vorgängern, sollte der Film dieses Jahr noch auf Blu-ray und DVD erscheinen und es vorher eventuell auch in die Kinos schaffen.

Platz 4: One Piece Film Red

Ähnlich wie Detektiv Conan zählt One Piece auch schon einige Filme. Der kommende One Piece Film Red hebt sich aber noch mal ab, indem er sich offenbar um eine Figur dreht, die im Anime schon eine Weile ziemlich kurz kam: Den Roten Shanks, der alleine als alter Freund von Hauptcharakter Ruffy und früherer Besitzer seines markanten Strohhuts einiges an Bedeutung in der Serie genießt.

Zudem soll sich der Film auch um eine neue weibliche Figur drehen und… nun, das ist vorerst so ziemlich alles, was wir bis jetzt zur Geschichte wissen. Neue Informationen und ein Trailer mit mehr Details und visuellen Eindrücken sollten in den nächsten Monaten folgen, bis „One Piece Film Red“ am 6. August 2022 in den Kinos startet – aber wohl erstmal nur in den japanischen, wie sich der deutsche Release gestaltet, ist noch nicht bekannt.

Platz 3: Drifting Home

Ihr merkt wahrscheinlich schon, dass die Liste ziemlich von Filmen dominiert wird, die auf – teilweise sehr lange – etablierten Serien basieren. Mit richtigen Originalen sieht es leider ziemlich dürftig aus in diesem Jahr, aber dafür könnte Drifting Home zu den großen Überraschungen des Filmjahres zählen.

Der Film wird vom noch ziemlich jungen Studio Colorido produziert (Penguin Highway, A Whisker Away, Star Wars: Visions) und erzählt eine ähnlich fantasiereiche, fast schon surreale Geschichte wie die beiden anderen Spielfilme des Studios: Zwei Kinder spielen in einem abrissreifen Gebäude, als scheinbar die Welt kurzerhand überflutet wird. Der Wohnungskomplex fungiert ab sofort als riesiges Betonboot, mit dem sie durch den Ozean treiben.

Ein festes Datum gibt es noch nicht für „Drifting Home“ – bekannt ist lediglich, dass der Film 2022 erscheinen soll und wie „A Whisker Away“ auf Netflix verfügbar sein wird.

Platz 2: Oddtaxi the Movie: In the Woods

So aufregend ein Film zur 2021er-Anime-Perle Oddtaxi auch ist, so unnötig wirkt er auf den ersten Blick. Schließlich hatte die Serie schon ein hervorragendes Ende und die meisten seiner Mysterien gut aufgedeckt. Nun kündigt aber Oddtaxi In the Woods mit seinem Trailer, dass vielleicht alles ganz anders war, und es noch viel mehr in seiner Welt anthropomorpher Tiere zu entdecken gibt.

Allzulange dauert es nicht mehr, bis wir sehen, was „Oddtaxi“ noch so auf Lager hat. „Oddtaxi In the Woods“ erscheint am 1. April 2022, und soll – so wie die Serie auch – auf Crunchyroll zum Streamen bereitliegen.

Platz 1: Dragon Ball Super: Super Hero

Von allen Franchise-Filmen auf dieser Liste bringt Dragon Ball Super: Super Hero wohl den radikalsten Umschwung, alleine von seiner Optik: Denn der neue „Dragon Ball“-Film präsentiert sich in einem 3D-Look, den Fans eher von Videospielen zur Reihe gewohnt sind.

In diesem Look finden diesmal Kämpfe sowohl gegen alte als auch neue Feinde statt: Denn die Red-Ribbon-Armee ist zurückgekehrt, nachdem sie schon in einigen der ersten „Dragon Ball“-Kapiteln die Antagonisten stellte, und hat zwei wohl besonders starke Cyborgs mitgebracht.

„Dragon Ball Super: Super Hero“ läuft ab dem 22. April 2022 in den japanischen Kinos. Zu einem deutschen Release ist bis jetzt nichts weiter bekannt.