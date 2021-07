Twitch-Star Knossi und Sido veranstalten auch dieses Jahr wieder ein Angelcamp. Das Angelcamp 2021 findet im September an einem See statt, der wohl schon feststeht. Knossi hat den See sogar bereits gezeigt und es gibt auch schon einige weitere Infos. Alles, was wir jetzt schon über das Angelcamp 2021 wissen, findet ihr hier.

Angelcamp 2021 mit Knossi, Sido, Manny Marc & UnsympathischTV

Location bereits geleakt? In einem kurzen Video hat Jens „Knossi“ Knossala bereits den See gezeigt, an dem das Angelcamp 2021 wohl über die Bühne gehen soll. Anscheinend wurde dieser See auch schon von einigen Fans erkannt. Darum bittet Knossi auf Facebook seine Fans jetzt darum, den See nicht zu leaken und den Stream nicht zu stören, wenn sie sich schon am Drehort befinden.

Diese Teilnehmer stehen wohl schon fest: Selbstverständlich mischen Knossi und Sido wieder mit und sowohl Manny Marc als auch Sascha von UnsympathischTV sollen ebenfalls wieder teilnehmen. Offenbar wurde auch Twitch-Streamer MontanaBlack wieder eingeladen und soll mit von der Partie sein. Außerdem dürften natürlich wieder diverse Gäste auftauchen, wie es beim Mittelaltercamp, dem Horrorcamp und dem ersten Angelcamp 2020 der Fall war.

Wann findet das Angelcamp 2021 statt? Ein genaues Datum wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die große Twitch-Sause soll irgendwann im September steigen. Das hat Knossi zumindest selbst so angedeutet. Es ist also davon auszugehen, dass das Angelcamp an einem der Wochenenden im September stattfindet.

Was ist das überhaupt? Naja, der Name ist Programm: Einige namhafte Twitch-Streamer und Prominente aus Deutschland campen an einem See und angeln um die Wette. Wer beim Angeln am schlechtesten abschneidet, wird „bestraft“. Als Rahmenprogramm finden allerlei Challenges, Aktionen und Späße statt. Letztes Jahr gab es zum Abschluss noch ein großes Konzert – und eine Klage von der Tierschutzorganisation PETA.

Im letzten Jahr fand das Angelcamp ebenfalls mit Knossi und Sido statt. © Knossi

Freut ihr euch auf das Twitch-Event? Oder würdet ihr lieber wieder etwas anderes sehen als das Angelcamp 2021? Schreibt es uns in die Kommentare.