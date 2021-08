Amazon Prime Gaming im Augst 2021: Staubt Battlefield 5 kostenlos ab

Der neue Monat ist gestartet und somit gibt es endlich wieder ein paar Gratisspiele. Vor allem bei Amazon Prime Gaming gibt es diesen Monat mit Battlefield 5 einen richtigen Kracher und Indiana Jones lässt es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen.

Echte Kracher bei Amazon Prime Gaming im August 2021

Das größte Spiel des Monats ist ganz klar „Battlefield 5“. Der Shooter versetzt euch in den zweiten Weltkrieg und lässt euch im Singleplayer den Krieg aus ungewöhnlichen Blickwinkeln erleben. So nimmt euch das Spiel mit nach Rotterdam, Skandinavien oder lässt euch den Pazifikkrieg erleben. Abgerundet wird das Paket durch Mehrspieler-Modi, die euch in gigantische Schlachten und sogar einen Battle-Royale-Modus schicken.

Mit Firestorm erlebt ihr ein gigantisches Battle Royale im Battlefield-Universum. © Electronic Arts

Soll es etwas ruhiger sein, dann könnt ihr die Abenteuer von Indiana Jones in einem klassischen Spiel erleben. Denn Indiana Jones and the Fate of Atlantis ist ein Point-and-Click-Adventure des berühmten LucasArts Studios. Ihr klickt und rätselt euch hier durch ein schönes, witziges aber auch spannendes Spiel – und das als Prime-Mitglied komplett kostenlos.

Alle Gratisspiele bei Amazon Prime Gaming im August:

Battlefield 5

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

A Normal Lost Phone

Another Lost Phone

Geheimakte Tunguska

Lost Horizon 2

Metamorphosis

Planet Alpha

Die neuen Spiele kommen erst im Laufe des 2. August dazu. Falls ihr also noch mehr „Battlefield“-Action haben wollt, dann schaut noch schnell bei Amazon Prime Gaming vorbei. Dort bekommt ihr nämlich noch für wenige Stunden einen Code für Battlefield 1. Sowohl „Battlefield 5“ oder „Battlefield 1“ sind die perfekten Spiele, um euch auf Oktober vorzubereiten.

Denn ab dem 22. Oktober erscheint Battlefield 2042 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. Den perfekten Überblick zum kommenden Multiplayer-Kracher gibt euch PlayCentral mit dieser Zusammenfassung:

Battlefield 2042: Alles zum Release, Beta, Gameplay und mehr

Holt euch ein kostenloses Probe-Abo von Amazon Prime

Um all diese Inhalte herunterzuladen, müsst ihr euch auf der offiziellen Seite von Amazon Prime Gaming anmelden. Voraussetzung dafür ist, dass ihr ein Abo besitzt. Doch das geht auch mit einem Probe-Abo, das euch zusätzlich Zugriff auf kostenlose Lieferungen, Prime Video und mehr gibt.

Seid ihr nach der Testphase von dem Dienst überzeugt, dann könnt ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses kostet im Jahr 69 Euro oder monatlich 7,99 Euro. Weitere Informationen zum Service fasst PlayCentral für euch hier zusammen.