Ubisoft hat mit dem Open-World-Abenteuer Assassin’s Creed Valhalla auch rund ein Jahr nach dem ursprünglichen Release noch eine Menge vor. Wenige Tage vor der Veröffentlichung des zweiten Story-DLC deuten die Entdeckungen eines bekannten Dataminers auf die Rückkehr eines beliebten Seriencharakters hin.

Dieser Assassin’s Creed-Charakter steht vor einem möglichen Comeback

Einmal mehr stammt die Information aus der Feder des bekannten „Assassin’s Creed“-Leakers J0nathan, der beim Durchforsten der Spieldateien auf Dialogzeilen und Quest-Beschreibungen stieß. Diese liefern Hinweise darauf, dass wir möglicherweise schon bald ein Wiedersehen mit einer beliebten Figur aus der Geschichte der Reihe feiern könnten.

Hinweis: Es folgen potenzielle Spoiler. Wer sich überraschen lassen möchte, sollte jetzt besser nicht weiterlesen.

Welcher „Assassins Creed“-Charakter kehrt zurück? Im Rahmen einer neuen Questreihe auf der schottischen Insel Skye soll Eivor die besagte Figur treffen. Dabei handelt es sich um Kassandra, die Protagonisten des indirekten Vorgängers Assassin’s Creed Odyssey.

In der Questbeschreibung heißt es, dass Eivor von einer mysteriösen Person hört, die einige Parallelen zu Randvi aus der Siedlung in Ravensthorpe aufweist. Immerhin wird der nordischen Siedlerin von Seiten der Fans seit der Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Valhalla“ bereits eine verblüffende Ähnlichkeit zu Kassandra nachgesagt.

Assassin’s Creed Valhalla: Update 1.3.0 erscheint heute mit Levelskalierung und mehr

Wie passt Kassandra in Assassin’s Creed Valhalla? Am Ende von „Assassin’s Creed Odyssey“ gelangen Spieler*innen in den Besitz des sagenumwobenen Stabes von Hermes, der die Hauptfigur unsterblich macht. Eines der Enden zeigt dabei Kassandra (oder Alexios), die bis in die moderne Zeit weiterleben.

Die Gegenwartshandlung des aktuellsten Assassin’s Creed mit Layla Hassan knüpft dabei direkt an diese Geschehnisse an und erzählt davon, was passiert, nachdem Kassandra den Stab weiterreicht.

Mit diesem Stab wurde Kassandra (oder Alexios) ewiges Leben geschenkt. © PlayCentral

Kassandra zählt bei Fans der Reihe zu den beliebtesten Charakteren überhaupt, was für ein Comeback im aktuellen Ableger sprechen könnte. Wann es zum Wiedersehen mit der Heldin kommen könnte, ist derzeit jedoch noch unklar.

Welche Inhalte folgen in AC Valhalla?

Am 12. August erscheint mit Die Belagerung von Paris der zweite große Story-DLC des Spiels. Im weiteren Verlauf des Jahres folgt dann die Discovery-Tour namens Zeitalter der Wikinger, die euch die Spielwelt ohne jegliche Konfrontationen erkunden lässt.

In einer dritten Erweiterung, die das zweite Jahr des Open-World-Titels einläuten wird, verschlägt es euch ins übernatürliche Reich Muspelheim, in dem ihr unter anderem auf Odin und Loki trefft.

Assassin’s Creed Valhalla in Muspelheim mit Odin und Loki: Setting für 3. DLC bestätigt