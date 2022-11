7 vs. Wild: Wer ist Teilnehmerin Starletnova?

Neben Sabrina Outdoor nimmt eine weitere Frau an der zweiten Staffel 7 vs. Wild Teil. Die Streamerin Starletnova unterstützt Sabrina mit weiterer Frauenpower. Antonia, wie sie bürgerlichem Namen heißt, hat im Vorhinein für viel Diskussionsstoff gesorgt. Warum das so ist und warum sie trotzdem eine gute Chance in der Serie hat, erfahrt ihr hier.

Die „Schminktussi“ bei 7 vs. Wild: Wird sie unterschätzt?

Viele waren skeptisch, als Nova von Fritz für die zweite Staffel nominiert wurde. Die langen blonden Haare und die gemacht Nägel scheinen weit weg von Survival und Outdoor zu sein. Schnell zeigt sich aber, dass sie mehr Mut und Erfahrung hat, als viele glauben.

Normalerweise streamt Nova auf ihrem Twitch-Kanal Reactions zu verschiedenen Videos. Momentan auch zu den Behind-the-Scenes-Folgen und den Hauptvideos von 7 vs. Wild. Hin und wieder zockt sie Overwatch 2 oder verschiedenen Partyspiele mit anderen Streamer*innen zusammen.

Wo ist Nova noch zu finden? Auf YouTube ist sie ebenfalls aktiv. Hier lädt sie Vlogs auf ihrem Kanal starletnova hoch. Ihr Zweitkanal inNOVAtiv wird mit Streamhighlights und Reactions bespielt. Zudem hat sie einen Instagram-Account mit 147.000 Followern.

Was bringt Starletnova an Erfahrung für 7 vs. Wild mit?

15 Jahre Pfadfinderin : Die gebürtige Schwedin war in ihrem Heimatland 15 Jahre lang bei den Pfadfindern. „Und das ist auch nicht so Wischi-Waschi-Pfadfinderei“. Feuer machen und mit einer Axt umgehen kann sie seit Kindheitstagen.

: Die gebürtige Schwedin war in ihrem Heimatland 15 Jahre lang bei den Pfadfindern. „Und das ist auch nicht so Wischi-Waschi-Pfadfinderei“. Feuer machen und mit einer Axt umgehen kann sie seit Kindheitstagen. Erfahrungen : Nasse Kleidung? Feuer geht nicht an? Kennt Nova alles schon aus ihrer Pfadfinderzeit. Was nervige Erfahrungen angeht, ist sie also schon vorbereitet.

: Nasse Kleidung? Feuer geht nicht an? Kennt Nova alles schon aus ihrer Pfadfinderzeit. Was nervige Erfahrungen angeht, ist sie also schon vorbereitet. Tropen vs. Heimischer Wald : Sie hat zwar Respekt vor dem Dschungel, sieht sich aber durchaus in der Lage ihr Wissen auch dort anwenden zu können.

: Sie hat zwar Respekt vor dem Dschungel, sieht sich aber durchaus in der Lage ihr Wissen auch dort anwenden zu können. Mindset: Nicht nur sie selbst sondern auch ihr Umfeld glaubt an sie und ihren Willen. Nova hat Biss, sie liebt das Projekt und will unbedingt mitmachen, was ihrer Motivation nochmal einen Boost gibt.

Nova darf dank des Rankings vier Gegenstände mitnehmen. Dabei sticht sie mit ihrem Beil und dem Biwaksack heraus. Antonia selbst sagt aber, dass sie schon immer mit einem Beil gearbeitet hat und sich damit am besten auskennt. Der Biwaksack war ebenfalls schnell ihr Favorit.