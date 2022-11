7 vs. Wild Staffel 2, Folge 1: Spoiler rund um Medikit sorgt für Aufregung

Die erste Folge der zweiten Staffel 7 vs. Wild war ein voller Erfolg: Zuschauerzahlen, die alle Erwartungen gesprengt haben und jede Menge Feedback. Allerdings hat sich in der ersten Folge ein Spoiler eingeschlichen, der zumindest ärgerlich ist. Die Community dagegen ist entsetzt, dass dieser nicht aufgefallen ist und lässt sich auf Twitter darüber aus.

7 vs. Wild: Spoileraufregung rund um Sabrina Outdoor

Seit Tagen wird in jeder Ecke des Internets über 7 vs. Wild geredet. Es gibt viel Lob und Hype rund um die Serie. Fans haben seit Monaten auf den Release gewartet. Allerdings gibt es auch Kritik an der ersten Folge. Sie sei zu kurz und zeige nur die Aussetzung. Ein Thema wird allerdings besonders viel besprochen.

Ein Spoiler hat sich eingeschlichen. Ganz am Ende, als der Tiefpunkt aller Kandidaten gezeigt wird, bekommen wir auch einen Ausschnitt von Sabrina Outdoor gezeigt. Darin zu sehen: Sabrina, die weinend zugibt, dass sie zu ihren Liebsten nach Hause möchte. Im Hintergrund liegt ein geöffnetes Medikit. Die Netzgemeinde ist außer sich.

Ähnlichen Spoiler gab es schon in Staffel 1

Ob die Aufregung nun berechtig ist oder nicht, sei dahingestellt. Ein Nutzer weist richtigerweise darauf hin, dass es einen ähnlichen Spoiler bereits in der ersten Staffel gab. Ebenfalls am Ende der ersten Folge wurde Niklas on Fire gezeigt. Er wartet mit einem Verband am Kopf scheinbar auf seine Abholung und entschuldigt sich bei seinen Fans, dass er sie enttäuscht.

Dieses Jahr gibt es erstmals zwei Medikits. Um welches von den beiden es sich bei Sabrina handelt, ist schwer zu sagen. Allerdings scheint sie sich in keiner lebensbedrohlichen Situation zu befinden, weshalb davon auszugehen ist, dass das Kleine geöffnet wurde. Das führt lediglich zu Punktabzug und nicht zum direkten Ausscheiden.