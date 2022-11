7 vs. Wild: Knossi findet Volleyball, tauft ihn Wilson als Anspielung auf Cast Away mit Tom Hanks

Mittlerweile haben die Verantwortlichen die zweite Folge zu 7 vs. Wild Staffel 2 mit etwas Verspätung, dafür aber in Spielfilmlänge, veröffentlicht. Darin bekommen wir die ganz unterschiedlichen Vorgehensweise der sieben Teilnehmer nach deren Aussetzung mit und wie sie sich an ihrem Spot für die kommenden Tage einrichten.

Ein besonderes Highlight ist dabei Kandidat und Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla, der in den Minuten nach der Aussetzung erst einmal eine Pause benötigt, um wieder zu Atem zu kommen und von dem Schock zu erholen. Schließlich habe er es laut eigenen Worten nur mit letzten Kräften bis auf die Insel geschafft. Dafür sind die nächsten Szenen aber umso unterhaltsamer und wir bekommen einen Knossi in seiner Bestform präsentiert.

7 vs. Wild: Knossi findet einen alten Freund

Der wohl jetzt schon ikonischste Moment der 2. Staffel dürfte der Fund eines alten Volleyballs inzwischen den Müllmassen am Strand sein. Knossi hebt diesen in der zweiten Folge auf, hält ihn vor sich und schreit:

„Wilson, bist du es?“

Und tatsächlich erinnert der alte Volleyball, der vom Meerwasser und den Naturgewalten schon ziemlich mitgenommen aussieht, ein wenig an den Volleyball, den Tom Hanks in dem Film „Cast Away – Verschollen“ findet.

Erscheint der Ball dem auf einer einsamen Insel gestrandeten Chuck Noland zu Beginn noch überflüssig, bekommt er im Laufe der weiteren Handlung eine existenzielle Bedeutung. Mit dem Blut durch eine Handverletzung malt Chuck ihm ein menschliches Gesicht auf und führt mit seinem stummen Freund fortan immer wieder Selbstgespräche.

Durch das Logo des Herstellers Wilson Sporting Goods auf dem Volleyball nennt Chuck ihn schließlich Wilson und macht ihn zu seinem ständigen Begleiter in der ansonsten totalen Isolation. Eine also wirklich lustige Anspielung von Knossi auf die Robinsonade mit Tom Hanks aus dem Jahr 2000.

Übrigens gibt es weitere Parallelen zwischen, denn ganz am Ende der Folge verletzt sich Knossi durch einen Stock am Fuß, wodurch Blut zu sehen ist. Wir können uns zudem gut vorstellen, dass wir Wilson nicht das letzte Mal gesehen haben und der 36-Jährige mit dem Volleyball in den kommenden Folgen noch einige unterhaltsame Gespräche führen wird.

Was wurde eigentlich aus dem echten Wilson?

Natürlich handelt es sich bei dem Volleyball, den Knossi gefunden hat, nicht um das Original. Wobei er sich darüber sehr hätte freuen können. Schließlich ist der echte Wilson vor rund einem Jahr für knapp 270.000 Euro versteigert worden.

Eine ordentliche Summe, wenn man bedenkt, dass es sich dabei lediglich um einen schmutzigen Ball handelt, der während der Filmarbeiten absichtlich oft im Wasser lag, um das schmutzige Aussehen zu erhalten. Außerdem ist die Oberseite aufgerissen und es sind an dieser Stelle Tabakstile eingefügt worden, um das Aussehen von Haaren nachzubilden.