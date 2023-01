Die Echtheit und Authentizität von „7 vs. Wild“ wurde in der Vergangenheit oft hervorgehoben und als oberstes Gut der Organisatoren angesehen.

Ähnlich klare Wort hat auch Fritz Meinecke zum Thema. In seiner Reaktion auf das Behind the Scenes sagt er, dass in Fernsehformaten selbst scheinbar spontane Interviews bis ins kleinste Detail vorbereitet und geplant werden. Er bezieht sich dabei auf eine Szene, in der Sabrina interviewt und gefilmt wird und Dave mit seiner Kamera vor dem Gesicht neben ihr im Bild steht.

Zum Abschluss des Gesprächs möchte der Streamer noch etwas loswerden. Er bezieht sich in seiner Rede auf diverse Fernsehformate . Regelmäßig wird er zum Dschungelcamp oder Promi Big Brother eingeladen und regelmäßig sagt er ab. Für ihr war es ein große Ehre bei 7 vs. Wild teilnehmen zu dürfen.

Nach den Dreharbeiten von 7 vs. Wild Staffel 2 wurde mit jedem Kandidaten ein Einzelinterview geführt. Dort haben sie ihre Zeit auf der Insel Revue passieren lassen und einen Einblick in ihre Gefühle dem Format gegenüber gegeben. Knossi kritisiert dabei die Fernsehbranche und lobt 7 vs. Wild deutlich.

Knossi schießt gegen TV-Branche und lobt 7 vs. Wild: „Die beste Show der Welt“

