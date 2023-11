7 vs. Wild: Endlich aufgeklärt! Die finalen Flascheninhalte der Teams

Für die 3. Staffel von 7 vs. Wild haben sich die Verantwortlichen etwas ganz besonderes ausgedacht: Die mitgebrachten Gegenstände der einzelnen Teams sind diesmal nicht an eine festgelegte Menge gebunden, sondern müssen lediglich in eine Wasserflasche passen.

Das sorgt bei den Teilnehmern freilich für einiges an Erfindergeist und ist umso spannender für die Außenstehenden. So stellen wir uns seit Beginn von der diesjährigen Staffel von „7 vs. Wild“ die Frage, welche Gegenstände die einzelnen Teams eingepackt haben und vor allem, was alles in eine 1-Liter-Flasche passt.

Die 4. Folge des Behind the Scenes offenbart nun endlich, wenn auch nur ganz knapp am Rande, für welche Gegenstände sich die Jungs und Mädels entschieden haben. Denn zur Enttäuschung wurde die Vorstellung der Flaschen in der Hauptserie völlig außer Acht gelassen, was zu großem Unverständnis führte.

Welche Gegenstände haben die Teams in ihre Flaschen gequetscht?

Fritz und Mattin

Angelequipment: Angelhaken, Angelvorfächer, Stellnetze, Angelsehne, Kunstköder

Angelhaken, Angelvorfächer, Stellnetze, Angelsehne, Kunstköder Werkzeug: Messer, Säge, 2 Sägeblätter, Schleifsteine

Messer, Säge, 2 Sägeblätter, Schleifsteine Pflege und Arznei: Naturseife, Schmerz-/Durchfalltabletten, Pinzette

Naturseife, Schmerz-/Durchfalltabletten, Pinzette Sonstiges: Moskitonetz, Wasserfilter, Malerplane, Feuerstahl, Dynema Schnur, Zwillengummi, Blei, Draht

Naturensöhne

Angelequipment: Angelschnur, Angelvorfächer, Angelhaken, Kunstköder

Angelschnur, Angelvorfächer, Angelhaken, Kunstköder Werkzeug: Sägeblätter, Messer, Taschenmesser, ULTICLIP, Schleifstein, Feuerzeug, Feuerstahl

Sägeblätter, Messer, Taschenmesser, ULTICLIP, Schleifstein, Feuerzeug, Feuerstahl Pflege und Arznei: Pflaster, Schmerz- und Durchfalltabletten, 18-in-1-Seife, Zahnbürsten, Pinzette

Pflaster, Schmerz- und Durchfalltabletten, 18-in-1-Seife, Zahnbürsten, Pinzette Nahrung: Salz

Salz Sonstiges: Wasserfilter, Gummis, Kabelbinder, Stecknadeln, Plastiktüten, Microcord, Malerfolie, Zahnstocher, Gaffer Tape, Mini-Kompass, Zwillengummis, Draht, Gewindestangen, Unterlegscheiben

Knossi und Sascha

Angelequipment: Wurfnetz, Angelnetz, Angelschnur, Angelköder

Wurfnetz, Angelnetz, Angelschnur, Angelköder Werkzeug: Handkettensäge, Feuerstahl, Messer, Feuerzeuge, Schleifstein

Handkettensäge, Feuerstahl, Messer, Feuerzeuge, Schleifstein Pflege und Arznei: Alkoholtupfer, Pflaster, Medikamente, Kohletbletten, 18-in-1-Seife, Zahnbürstenköpfe

Alkoholtupfer, Pflaster, Medikamente, Kohletbletten, 18-in-1-Seife, Zahnbürstenköpfe Nahrung: Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, Kaffee, Rinderbrühe

Salz, Pfeffer, Gemüsebrühe, Kaffee, Rinderbrühe Sonstiges: Wasserfilter, Tabak, Moskitonetz, Draht, Gummiringe, Wassertabletten, Blei, Ohropax, Mini-Würfel, Mini-Kompass

Affe auf Bike und Hannah

Angelequipment: Angelhaken, Angelschnur, Köder, Mini-Stellnetz

Angelhaken, Angelschnur, Köder, Mini-Stellnetz Werkzeug: Speere, Kettensäge, Feuerstahl, Feuerzeug, Handkettensäge, Klappmesser, Swiss Tool

Speere, Kettensäge, Feuerstahl, Feuerzeug, Handkettensäge, Klappmesser, Swiss Tool Pflege und Arznei: Pflaster, Medikamente, Augensalbe, 18-in-1-Seife, Zahnbürstenkopf, Pinzette, Tampon mit Vaseline

Pflaster, Medikamente, Augensalbe, 18-in-1-Seife, Zahnbürstenkopf, Pinzette, Tampon mit Vaseline Nahrung: Gemüsebrühe

Gemüsebrühe Sonstiges: Wasserfilter, Plane, Kondom, Zwille, Dynema Schnur, Dynema Tarp, Stahlrohr

Pappaplatte und Reeze

Angelequipment: Angelhaken-Set, Angelschnur, Stellnetz, Fischernetz

Angelhaken-Set, Angelschnur, Stellnetz, Fischernetz Werkzeug: Handkettensäge, Feuerstahl, Zwille, Sägeblätter, Messer, Feuerzeug, Feuerstahl

Handkettensäge, Feuerstahl, Zwille, Sägeblätter, Messer, Feuerzeug, Feuerstahl Pflege und Arznei: Hundezahnbürste, 18-in-1-Seife, Kohletabletten, Ibuprofen, Pflaster, Zeckenentferner

Hundezahnbürste, 18-in-1-Seife, Kohletabletten, Ibuprofen, Pflaster, Zeckenentferner Nahrung: Brühwürfel

Brühwürfel Sonstiges: Wassertabletten, Schnur, Klebeband, Gaffer Tape, Moskitonetze, Plane, Kompass

Joey Kelly und Jan Schlappen

Angelequipment: Angelhaken, Angelschnur, Angelvorfächer

Angelhaken, Angelschnur, Angelvorfächer Werkzeug: Säge, Messer, Feuerzeug, Feuerstahl, Feuerzeug

Säge, Messer, Feuerzeug, Feuerstahl, Feuerzeug Pflege und Arznei: Tampon

Tampon Nahrung: Salz, Pfeffer

Salz, Pfeffer Sonstiges: Wasserfilter, Plane, Kochschale, Rettungsdecke, aufrollbare Plastikflasche, Schnur, Feuerbrikett, Schraube, Gaffer Tape, Kugelschreiber, Papier, Sekundenkleber, Rasierklinge, Korken, Kabelbinder

Trymacs und Rumathra

Angelequipment: Angelhaken, Angelköder, Angelschnur

Angelhaken, Angelköder, Angelschnur Werkzeug: Handkettensäge, Sägeblätter und Griff, Messer, Schleifstahl, Feuerzeug, Feuerstahl, Schleifstein

Handkettensäge, Sägeblätter und Griff, Messer, Schleifstahl, Feuerzeug, Feuerstahl, Schleifstein Pflege und Arznei: Pinzette, Pflaster, Ibuprofen

Pinzette, Pflaster, Ibuprofen Nahrung: Gemüsebrühe

Gemüsebrühe Sonstiges: Wassertabletten, Plane, Bauschnur, Draht, Kupferblech, Bleikugeln

Fans sind enttäuscht von fehlender Vorstellung bei 7 vs. Wild

Nun ist also endlich das lange verheimlichte Mysterium um die finalen Inhalte der Flaschen gelüftet. Die Fans sind sich jedoch einig, dass die Vorstellung der mitgebrachten Gegenstände schon in der ersten Folge der Hauptserie hätte stattfinden sollen.

Sogar Mitinitiator und Teilnehmer Fritz Meinecke zeigte sich in einem React enttäuscht über die Tatsache, dass die Flaschen nicht thematisiert werden. Immerhin sind die Gegenstände ein sehr essentieller Teil für das Experiment und vor allem für das Überleben in der Wildnis.

Umso trauriger ist auch die Tatsache, dass die Aufzählung derart kurz abgehandelt wurde und keinerlei Erklärung der Teams stattgefunden hat. Hier bleibt also nur die Möglichkeit, die einzelnen Videos der Teilnehmer*innen anzuschauen, in denen sie sich für ihr Abenteuer in Kanada rüsten.