Serie 1899 der Dark-Macher: Was ist die Prometheus?

Bald wird 1899, das neuste Werk der Dark-Macher, auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Am 17. November ist es so weit und wir können hautnah die Geschichte um die Prometheus miterleben. Aber was genau ist die Prometheus eigentlich?

Die Prometheus, ein Auswandererschiff der besonderen Art

Das ist die Frage, die sich auch die Auswanderer auf dem Weg nach New York stellen. In dem neusten Trailer zu der neuen Netflix-Serie der „Dark“-Machern Jantje Friese und Baran bo Odar wird uns das Schiff zum ersten Mal vorgestellt.

Der Trailer zeigt, wie ein weiteres Auswandererschiff einen Notruf erhält. Pflichtbewusst folgt der Kapitän dem Notruf mit dem Verdacht im Hinterkopf, dass es sich um die vermisste Prometheus handeln könnte.

Damit verlässt er den ursprünglichen Kurs und sorgt für ersten Unmut unter den Auswanderern. Ihnen wurde versprochen, dass die Schiffsreise nach New York sieben Tage dauern würde, ohne jegliche Umwege.

Letzten Endes trifft die Besatzung tatsächlich auf das vermisste Auswandererschiff. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass die Prometheus komplett verwüstet und verlassen ist, was genau passiert ist, wird allerdings nicht klar.

Kurz nach dem Zusammentreffen kommt es zu seltsamen Ereignissen an Bord des Schiffes. Die Reisenden sehen sich mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert, vor der sie doch eigentlich weglaufen wollten und vermuten, dass diese Vorkommnisse mit der Prometheus zu tun haben.

Was hinter all dem steckt und wieso den Prometheus für vier Monate unauffindbar war, erfahren wir wohl erst mit dem Start der Serie.

Poster und Trailer lassen allerdings schon im Vorfeld eine Referenz zum sagenumwobenen Bermudadreieck vermuten, in dem seit Beginn von Schifffahrt und Flugverkehr immer wieder Schiffe und Flugzeuge verschwunden oder unter mysteriösen Umständen zu Schaden gekommen sind.

Neugierig geworden? In zwei Wochen wird die erste Staffel von „1899“ veröffentlicht und gibt hoffentlich ein paar Antworten.