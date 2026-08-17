13 Spiele von Ternox Games sollen am 23. August 2026 aus dem PS Store fliegen

Im PlayStation Store steht offenbar eine ungewöhnlich umfangreiche Entfernung bevor. Das ukrainische Indie-Studio Ternox Games hat angekündigt, dass am 23. August 2026 insgesamt 13 von ihm entwickelte oder veröffentlichte Spiele aus dem digitalen Angebot für PS4 und PS5 verschwinden sollen.

Sony selbst hat die Maßnahme bislang nicht öffentlich angekündigt. Nach Angaben von Ternox wurde die bestehende Entwickler- und Publisher-Vereinbarung einseitig beendet, ohne dass das Studio einen konkreten Grund erhalten habe.

Diese 13 PlayStation-Spiele sind betroffen

Welche Spiele verschwinden aus dem PlayStation Store? Die angekündigte Entfernung betrifft den gesamten derzeitigen PlayStation-Katalog von Ternox Games. Zehn Titel wurden innerhalb von fünf Jahren direkt durch das Studio veröffentlicht, während drei weitere Spiele im Rahmen früherer Kooperationen von anderen Publishern auf das Konto von Ternox übertragen wurden.

Die folgende Liste umfasst alle Spiele, die laut dem Studio am 23. August 2026 aus dem PlayStation Store entfernt werden sollen:

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Nexoria: Dungeon Rogue Heroes

Finger Fitness

Retro Highway

Unichrome: A 1-Bit Unicorn Adventure

O-VOID: Console Edition

Run & Jump Guy

Scrap Divers

Fox’s Zen House

Boned Again: Survivors

Dungeonloop

IN-VERT

Taimumari: Complete Edition

Bullet Beat

Eine gesonderte Mitteilung für den deutschen PlayStation Store gibt es derzeit nicht. Ternox spricht allerdings von einer vollständigen Entfernung seines Katalogs von der Plattform und hat die Community dazu aufgerufen, auf die betroffenen Spiele aufmerksam zu machen.

Unklar bleibt zudem, ob Besitzer bereits gekaufter Versionen die Titel auch nach dem 23. August 2026 erneut herunterladen können. Bei einer gewöhnlichen Auslistung werden lediglich neue Käufe verhindert, während vorhandene Lizenzen in den Bibliotheken verbleiben, doch für diesen konkreten Fall steht eine öffentliche Klarstellung aus.

STONKS-9800 verliert seine geplante PS5-Version

Warum erscheint STONKS-9800 nicht mehr für PlayStation 5? Die Beendigung der Vereinbarung trifft nicht nur bereits veröffentlichte Spiele. Ternox Games arbeitete ebenfalls an einer PS5-Version von STONKS-9800: Stock Market Simulator, die nach den bisherigen Planungen im Jahr 2027 erscheinen sollte.

Das textbasierte Börsenspiel versetzt seine Nutzer in die japanische Finanzwelt der 1980er Jahre. Seit dem Start im Steam-Early-Access am 17. Juli 2023 erhielt STONKS-9800 mehrere Tausend Bewertungen und wird dort insgesamt äußerst positiv aufgenommen.

Das Studio wollte neben der digitalen PlayStation-Fassung nach Möglichkeit auch eine physische Ausgabe umsetzen. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit soll STONKS-9800 nun jedoch ausschließlich für Nintendo Switch und Xbox auf Konsolen erscheinen.

Sony hat die PlayStation-Vereinbarung für Entwickler und Publisher einseitig beendet.

Ternox Games erklärte außerdem, dass bisherige Kontaktversuche ohne Ergebnis geblieben seien. Der Entwickler entschuldigte sich insbesondere bei den Studios, deren Spiele über Ternox für PlayStation veröffentlicht wurden und nun ebenfalls von der Entfernung betroffen sind.

Spekulationen über strengere Store-Regeln

Warum könnte Sony den Vertrag beendet haben? Eine offizielle Begründung liegt nicht vor. Innerhalb der Community wird allerdings vermutet, dass Ternox Games von strengeren Maßnahmen gegen sogenannte Shovelware und schnell produzierte Niedrigpreis-Titel erfasst worden sein könnte.

Diese Theorie ist bislang nicht bestätigt und erklärt auch nicht, weshalb sämtliche Veröffentlichungen des Publishers betroffen sein sollen. Ternox hofft weiterhin, dass Sony die Entscheidung überprüft und die geplante Entfernung noch vor dem 23. August 2026 stoppt.

Wie bewertet ihr das Vorgehen und besitzt ihr eines der 13 betroffenen PlayStation-Spiele? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.