Zelda Tears of the Kingdom: Fans finden Schwierigkeitsgrad härter als bei BotW

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom spielt in der gleichen Welt wie der Vorgänger Breath of the Wild. Die Open World wird von zahlreichen Gegnern beheimatet, die mit jedem Blutmond neu auferstehen. Doch viele Fans sind der Meinung, dass die Gegner im zweiten Teil deutlich stärker geworden sind.

Übrigens: Falls ihr der gleichen Meinung sein solltet, verraten wir euch in einem separaten Artikel, wie ihr den Schwierigkeitsgrad bei TotK ändern könnt.

Zelda Tears of the Kingdom: Schwierigkeitsgrad bringt Fans zum Verzweifeln

In einem Reddit-Thread ist eine Diskussion über den Schwierigkeitsgrad losgebrochen. Ein User schreibt, dass er selbst mit fünf Herzen manchmal mit nur einem gegnerischen Schlag getötet wird. In BotW reichten bereits die anfänglichen drei Herzen, um die meisten Attacken zu überleben.

Ein anderer User ist in zehn Stunden öfter gestorben als in 400 Stunden „Breath of the Wild“. Vor allem die Kämpfe sollen schwerer geworden sein, wohingegen das Platforming durch Links neue Fähigkeiten etwas leichter geworden ist.

© Nintendo

Die Spieler*innen denken, dass es in TotK noch wichtiger ist, eine hohe Anzahl an Herzen zu besitzen. Viele andere Spieler*innen haben noch den Tipp, lieber in den Fernkampf als in den Nahkampf zu gehen. So können die Gegner ausgeschaltet werden, bevor sie Link überhaupt erreichen.

Ein Spieler gibt den Tipp, sich zu fragen, was der „verrückteste Mist wäre, den man den Clowns antun kann“. Das ist zumindest seine Taktik, um die Kämpfe in „Tears of the Kingdom“ erfolgreich zu bewältigen.

Andere User kleben beispielsweise Bomben an ihre Pfeile. Ein besonder kreativer User hat Bombenfässer aneinandergeklebt und sie in die Gegnermenge geworfen, nachdem sie ihn mit vier Herzen jedes Mal besiegten.

Den Spieler*innen fiel es vor allem mit zunehmender Spielzeit leichter, sich gegen die Gegner zu behaupten. So entdeckten sie immer mehr Tricks, die sie im Kampf verwenden.

Habt ihr besondere Tricks, die die Kämpfe in „Tears of the Kingdom“ leichter machen? Schreibt uns in die Kommentare, welche Kniffe in euren Kämpfen nicht fehlen dürfen!