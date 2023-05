Wie löse ich die Aufgabe vom Iqatak-Schrein? The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Der Iqatak-Schrein ist einer der wenigen Schreine in Zelda Tears of the Kingdom, der euch nicht an einen unterirdischen Ort führt, wo ihr Rätsel lösen oder Kämpfe bestreiten müsst. Stattdessen liegt eure Aufgabe dieses Mal überirdisch, ist aber nichtsdestoweniger ganz schön knifflig. Wie ihr die Herausforderung meistert, verraten wir euch in diesem Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: So meistert ihr den Iqatak-Schrein

Erst einmal müsst ihr den Iqatak-Schrein natürlich finden. Begebt euch dafür ins Tabanta-Grenzland, westlich vom Hyrule-Gebirge. Ihr erreicht den Ort leicht, indem ihr vom hiesigen Stall aus über die Tabanta-Brücke reitet und dem Verlauf des Weges nach West/Nordwest folgt. Nordwestlich vom Schnepfenhügel, kurz vor dem Gissa-Hügel, verlasst ihr den Pfad aber.

Reitet von dort aus, wo der Weg einen Bogen nach Nord/Nordost macht, nach Nord/Nordwest, links am Gissa-Hügel vorbei, direkt auf den Kalfen-Berg zu. Folgt dieser Route und Link kommt unweigerlich am Gissa-Krater vorbei und damit natürlich auch am Iqatak-Schrein. Interagiert vor Ort mit dem leuchtenden Kreis und die Herausforderung kann beginnen.

Folgt dem grünen Lichtschein nach unten, direkt in die Höhle im Gissa-Krater, wo allerlei Getier und Feinde auf euch warten. Erledigt die beiden Eis-Raubschlunde, die neben dem grün leuchtenden Stein hocken und euch attackieren, sobald ihr euch nähert. Alle wie gehabt: Auf die Kugel im Maul zielen und nicht einfrieren lassen.

Was ihr im Anschluss tun wollt, ist, den grünen Stein aus dem Krater zu schießen, um ihn ins Freie zu bringen. Dafür stehen euch in der Höhle zwei Raketen zur Verfügung. Geht wie folgt vor, um sicherzustellen, dass der Stein den Krater auch verlässt und ihr ihn stattdessen nicht einfach nur durch die Höhle brettern lasst.

Platziert mittig, also direkt unter dem Loch in der Decke, eine der Truhen im Raum.

im Raum. Klebt eine Rakete links von der Kiste fest.

links von der Kiste fest. Klebt den grünen Stein rechts von der Kiste fest.

rechts von der Kiste fest. Alternativ könnt ihr sowohl rechts als auch links eine Rakete an der Truhe befestigen und den Stein obendrauf .

. Aktiviert die Rakete(n) nun und der Stein fliegt ins Freie, wo er irgendwo auf dem Boden liegen bleiben wird.

© Nintendo.

Solltet ihr noch nicht so weit in der Handlung vorangeschritten sein, kommt ihr nun nur auf einem Weg aus der Höhle selbst raus. Sucht erhöht nach einem leuchtenden Stein, der Mineralien enthält. Dort könnt ihr mit etwas Geschickt hochklettern und erreicht einen alternativen Ausgang, den ihr jedoch erst aufsprengen müsst. Eine Knallfrucht liegt dafür bereit.

Klettert dann raus und sucht euren Stein, der in der Nähe des Schreins liegen sollte. Um sicherzustellen, dass der Stein nicht wegrollt und im schlimmsten Fall wieder in der Kraterhöhle landet, solltet ihr ihn via Ultra-Hand zum Schrein tragen. Sobald der Stein am Iqatak-Schrein ist, öffnet dieser sich und ihr könnt euch euer Segenslicht holen.

Zum Glück müsst ihr im Iqatak-Schrein selbst kein weiteres Rätsel mehr lösen und auch keinen Kontrahenten besiegen. Stattdessen könnt ihr euch die Hochleistungsbatterie aus der Truhe schnappen und schließlich den Schrein abschließen. Das Segenslicht gehört euch und ihr könnt eure Abenteuer in Hyrule fortsetzen.

© Nintendo.

