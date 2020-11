Microsoft gesteht Performance-Probleme der Xbox Series S/X ein

Eigentlich soll die Xbox Series X doch die leistungsstärkste Konsole überhaupt sein und die PS5 in Sachen Performance deshalb in den Schattenstellen, oder? Einige Drittanbieterspiele laufen auf der neuen Microsoft-Konsole nun allerdings nicht so reibungslos wie gedacht.

Aktuell scheinen auf der PS5 derzeit einige Games sogar besser zu laufen als auf der Xbox Series S. Was ist da los, Microsoft? Ein Sprecher des Unternehmens hat sich dazu nun zu Wort gemeldet und die Leistungseinbrüche eingestanden.

Xbox Series X schwächer als die PS5?

Bei Drittanbieter-Spielen wie Call of Duty: Black Ops Cold War, Dirt 5 oder Devil May Cry 5 zeigte sich die PlayStation 5 im Testvergleich mit der Xbox Series X nun häufig doch überraschend stärker in Sachen Bildqualität, Auflösung und Performancestabilität. The Verge hat nun in Erfahrung gebracht, woran die mangelhafte Leistung der Series X liegt.

Xbox Series X: Spieler berichten von Problemen mit dem Laufwerk

So sind wohl unter anderem der verspätete Zugriff auf die entsprechenden Devkits schuld, die den Entwicklern die Optimierung ihrer Spiele für die Next-Gen-Konsole erschwerten. Sony soll hier mit PS5-Devkits weitaus schneller gewesen sein. Auch die Tools, die dafür zur Verfügung standen, seien gewöhnungsbedürftiger als die der PlayStation 5.

Eher ein Problem der Spiele, nicht der Plattform: Schlussendlich seien die aktuellen Leistungsmängel deshalb eher auf die Optimierung der Games und nicht auf die Konsole zuruückzuführen. Ein Microsoft-Sprecher meldete sich deshalb zu Wort und vermeldete gegenüber The Verge:

„Wir sind uns der Leistungsprobleme einer Handvoll optimierter Titel auf der Xbox Series X|S bewusst und arbeiten aktiv mit unseren Partnern zusammen, um die Probleme zu identifizieren und zu lösen, um eine optimale Erfahrung zu gewährleisten.“

Was bedeutet das für Spieler der Xbox Series X/S?

Kurzum: Spieler dürfen sich auf eine Vielzahl weiterer korrigierender Patches gefasst machen, die die Probleme zur Veröffentlichungsphase eliminieren. So hat auch Assassin’s Creed Valhalla am gestrigen Tag bereits ein größeres Update mit entsprechenden FPS-Korrekturen erhalten.

Microsoft und Entwickler hoffen auf Verständnis: Wie der Sprecher weiter betont, hat soeben erst eine neue Konsolengeneration begonnen, mit der sich auch die Entwickler erst vertraut machen müssen, um die Vielzahl an Möglichkeiten der nächsten Generation tatsächlich ausschöpfen zu können.

Das volle Potenzial von Xbox Series X und dem S-Modell wird sich also erst mit eingehender optimierter Drittanbieter-Games entfalten können, um Spiele gerecht mit der PS5 vergleichbar zu machen. Bis dahin sind wohl Geduld oder hauseigene First-Party-Titel angesagt.