Assassin’s Creed Valhalla: Patch bringt 60 FPS-Modus auf PS5 und Xbox Series X

Ubisoft hat einen Patch für Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht, der den Spielern auf PlayStation 5 und Xbox Series X einen 60 FPS-Modus beschert – außerdem werden die Fische gerettet.

Spielt Assassin’s Creed Valhalla jetzt mit konsistenten 60 FPS

In dem neuen Patch für „Assassin’s Creed Valhalla“ werden in einem zusätzlichen Performance Mode konsistente 60 fps garantiert. Das betrifft die PS5- und Xbox Series X-Version des Wikinger-Abenteuers. Zwar erreicht das Spiel die meiste Zeit über bereits 60 fps, kann die Bildrate aber nicht immer halten – insbesondere nicht auf der Xbox Series S. Dafür gibt es nun den neuen Modus.

Wer lieber mit bestmöglicher Auflösung zocken will, kann stattdessen den Quality Mode auswählen. Dann läuft das Spiel mit 30 fps.

Die Fische kehren zurück und weitere Fehlerbehebungen

Der Patch behebt außerdem zahlreiche Fehler im Spiel. Fische erscheinen jetzt auch bei schlechtem Wetter in Norwegen. Krähen fallen in Asgard nicht mehr einfach so vom Himmel und die Leute feuern in Trinkspielen nun immer an. Die gesamten Patchnotes könnt ihr hier nachlesen.