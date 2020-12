Alle Infos zur Xbox Series S, wann sie erschien, wie viel sie kostet und welche Hardware verbaut wurde, findet ihr hier im Shopping-Guide zur Konsole!

Release-Datum: Wann ist die Xbox Series S erschienen?

Die Xbox Series S ist von Microsoft am 8. September 2020 offiziell enthüllt und bestätigt worden. Die Konsole mit der „Next-Gen-Performance in der kleinsten Konsole aller Zeiten“ ist gemeinsam mit der Xbox Series X am 10. November 2020 in Deutschland erschienen.

Preis: Wie viel kostet die Xbox Series S?

Die Xbox Series S ist die technisch abgespeckte Version der Xbox Series X und kostet deshalb viel weniger, der Preis beläuft sich auf 299,90 Euro. Ihr spart also ganze 200 Euro im Vergleich zur stärkeren Xbox Series X.

Onlineshops: Wo kann ich die Konsole kaufen?

Die Xbox Series S kann bei den nachfolgenden Onlineshops ganz bequem von zu Hause aus gekauft werden. Beachtet jedoch, dass die Bestände stark variieren und die Lieferzeiten voneinander abweichen können. Am besten schaut ihr bei jedem Shop vorbei und entscheidet, wie lange ihr warten könnt. Bei diesen Shops könnt ihr die Konsole aktuelle kaufen:

Wichtig: Die Bestände schwanken sehr stark. Schaut also regelmäßig vorbei, um rechtzeitig informiert zu sein, wann wieder neue Lagerbestände vorhanden sind! Aktuell gibt es die Konsole überall zu kaufen.

Power: Wie fallen die Hardware-Spezifikationen aus?

Und falls ihr euch fragt, was ihr hier überhaupt von der technischen Seite aus einkauft, solltet ihr euch hier einmal die verbaute Hardware ansehen. Wir haben sie übersichtlich aufgelistet.

Die Xbox Series S verfügt über die folgenden Hardware-Spezifikationen:

Prozessor: AMD Zen 2 (7 nm), 8 Kerne, 3,6 GHz

AMD Zen 2 (7 nm), 8 Kerne, 3,6 GHz Grafikprozessor : AMD Radeon RDNA 2, 20 CUs, 1.565 GHz

: AMD Radeon RDNA 2, 20 CUs, 1.565 GHz GPU-Leistung : 4 Teraflops

: 4 Teraflops Performanceziel : 1440 p mit bis zu 120 FPS

: 1440 p mit bis zu 120 FPS RAM : 10GB GDDR6 RAM

: 10GB GDDR6 RAM SSD : 512GB PCI-Express 4.0 NVMe, 4,8GB/s / 2,4 GB/s

: 512GB PCI-Express 4.0 NVMe, 4,8GB/s / 2,4 GB/s Optisches Laufwerk : Nicht vorhanden

: Nicht vorhanden Ausgang : HDMI 2.1

: HDMI 2.1 Preis: 299,90 Euro