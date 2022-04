Xbox Game Pass April 2022: Alle neuen Spiele und Abgänge im Überblick

Wie immer zum Start des Monats gibt Microsoft bekannt, welche Spiele im Xbox Game Pass landen. Für den April 2022 wurden jetzt die Spiele, DLCs und Abgänge für die erste Monatshälfte bekannt.

Xbox Game Pass: Das sind die neuen Spiele im April 2022

Wie Microsoft über den hauseigenen Blog bekannt gegeben hat, werden die folgenden Spiele diesen Monat zum Game Pass hinzugefügt.

Das sind die neuen Game Pass-Spiele in der ersten April-Hälfte. ©Microsoft

Wann kommen noch mehr Spiele? Wie jeden Monat sind die Neuzugänge im Microsoft Game Pass in zwei Monatshälften eingeteilt. Die zweite Fuhre an Spielen wird wahrscheinlich in der Woche vom 18. bis 22. April 2022 bekannt gegeben. Sobald die Spiele bekannt sind, werden wir euch hier darüber informieren.

Diese Spiele verlassen den Game Pass im April 2022

Wie immer gibt es einige Spiele, die den Game Pass im Laufe des Monats verlassen. Falls ihr die Spiele aber darüber hinaus behalten wollt, könnt ihr sie bis zu dem Zeitpunkt, wo sie raus sind, zu einem Rabatt von 20 Prozent erwerben.

bis zum 11. April Destiny 2: Beyond Light, Forsaken und Shadowkeep – PC

bis zum 15. April MLB The Show 21 – Konsole, Cloud Rain On Your Parade – Konsole, Cloud, PC The Long Dark – Konsole, Cloud, PC Pathway – PC

bis zum 18. April F1 2019 – Konsole, Cloud, PC



DLCs und Perks bei Spielen im Game Pass für den April 2022

Wenn ihr den Game Pass Ultimate besitzt, dann bekommt ihr noch mehr Boni in Online-Spielen und teilweise DLC kostenlos. Für den April 2022 gibt’s folgendes:

ab sofort verfügbar Anvil Vault Breakers : Der Diablo-artige Loot-Shooter startet in die erste Season mit neuen Challenges, Loot und Bossen. Apex Legends : Holt euch mit Game Pass Ultimate jetzt den Weapon Charm „Endless Possibilities“ Black Desert: Mit dem neuen Geschenk bereitet ihr euch mit eurem Ultimate-Abo perfekt auf die neue Region O’dyllita vor. Microsoft Flight Simulator : Mit dem World Update 8 könnt ihr euch jetzt in hochauflösender Grafik Teile von Spanien, Portugal, Gibraltar und Andorra anschauen. Minecraft : Die Preview-Version mit neuen Inhalten steht jetzt im PC Game Pass zur Verfügung. Sea of Thieves : Bis zum 11. April könnt ihr noch an dem neuen Ingame-Event „Legends Week“ teilnehmen und mehr zur neuen Kaperfahrt Legend of the Veil erfahren.



Was ist der Xbox Game Pass?

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Abo-Service. Im Mittelpunkt stehen die mittlerweile knapp über 400 Spiele, auf die ihr direkt zugreifen könnt. Der Service ist in mehrere Tiers unterteilt und kostet einzeln für PC oder Konsole jeweils 9,99 Euro. Alles zusammen als Xbox Game Pass Ultimate mit zusätzlichem Cloud-Gaming sowie Xbox Live Gold-Mitgliedschaft kostet euch 12,99 Euro monatlich.