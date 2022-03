Xbox will 2022 angeblich neue Hardware ankündigen

Microsoft arbeitet intern offenbar an neuer Xbox-Hardware. Allerdings könnte es sich dabei laut einem Insider wohl nicht um die nächste Xbox-Konsole handeln, sondern um etwas anderes. Außerdem steht natürlich noch in den Sternen, ob die Informationen tatsächlich richtig sind und falls ja, ob das Ganze nicht doch noch einmal verschoben wird.

Neue Xbox oder nicht? Insider teast Microsoft-Hardware an

Darum geht’s: Dem Insider Shpeshal Nick zufolge plant Microsoft aktuell, noch dieses Jahr neue Hardware zu enthüllen. Intern werde diese neue Hardware unter dem Namen „Project Keystone“ gehandelt. Das klingt natürlich erst einmal so, als stünde uns vielleicht sogar schon die nächste Xbox-Konsole bevor, aber das dürfte wohl eher nicht der Fall sein.

Microsoft stellt die erste KI-gesteuerte Smart Kamera für Surface Hub 2 vor

Freut euch nicht zu früh! Quasi in ein- und demselben Atemzug erklärt der Insider nämlich auch sofort, dass es sich bei dieser Hardware-Enthüllung nicht um das handeln soll, was die meisten wahrscheinlich erwarten, wenn sie das hören. Damit dürfte gemeint sein, dass es sich bei „Project Keystone“ also eher nicht um einen neuen Xbox Series S/X-Nachfolger handelt.

Wie seriös ist das? Eigentlich gilt Shpeshal Nick als gut vernetzt und informiert, vor allem, wenn es um Microsoft und Sony geht. Allerdings hat er mit den meisten seiner Vorhersagen bisher noch nicht Recht behalten. Ihm zufolge sollte beispielsweise der Game Pass auf die Nintendo Switch kommen und sowohl Sly Cooper als auch inFamous zurückkehren. Das kann natürlich immer noch passieren, war bisher aber noch nicht der Fall.

Was könnte es sein? Wenn Microsoft tatsächlich an neuer Hardware arbeitet, die „Project Keystone“ heißt und das keine Xbox ist, was ist es denn dann? Da fällt den meisten wohl eine Streaming-only-Lösung ein, die sich eventuell komplett auf den Game Pass und Microsofts Xbox Cloud Gaming konzentrieren könnte. Womöglich kommt ein entsprechendes Gerät in Form eines kleinen Sticks oder ähnlichem daher.

Was erwartet ihr als nächstes von Microsoft in Sachen Hardware? Was wünscht ihr euch?