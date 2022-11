Wednesday: Showrunner haben Pläne für Staffel 2

Seit nunmehr einer Woche läuft Wednesday erfolgreich auf Netflix. Über eine zweite Staffel hüllt sich der Streaminganbieter leider noch in Schweigen. Für die Showrunner steht jedoch fest, dass es eine Fortsetzung geben soll.

„Die Addams Family“ erfreut sich bei uns seit über 50 Jahren größter Beliebtheit (Serien-Erstausstrahlung in Deutschland 1970). Sowohl die Serie als auch die Filme, rund um die düstere Familie, basieren auf den Comics von Charles Addams und erreichten weltweit Kultstatus.

Für die Serienadaption haben sich die Showrunner Alfred Gough und Miles Miller Addams-Tochter „Wednesday“ vorgenommen. Unter den morbiden Familienmitgliedern scheint diese am interessantesten und schreit förmlich danach, mordlüstern aus unseren Bildschirmen auf uns herab zu blicken.

Das erwarten die Serienschöpfer von einer zweiten Staffel

Während die Fans nun sehnsüchtig auf eine zweite Staffel hoffen, verriet Mitschöpfer Miles Miller, dass die Showrunner bereits Pläne hätten und zukünftig mehr von der „Addams Family“ einbeziehen wollen.

„Wir hatten das Gefühl, dass wir gerade die Oberfläche mit diesen Charakteren berührt haben, und die Schauspieler sind in diesen Rollen so erstaunlich”, meint Co-Autor Miles Millar gegenüber TVLine. Er hebt Catherine Zeta-Jones als „eine ikonische Morticia“ hervor und betont, dass „[d]ie Beziehung zwischen ‚Wednesday‘ und Morticia […] für die Show unerlässlich“ sei.

Die Serie konzentriert sich zwar auf „Wednesday“, allerdings wollen die Serienmacher in einer zweiten Staffel auch die restlichen Familienmitglieder vorstellen. So, wie sie es bereits in einigen Episoden der ersten Staffel gezeigt haben.

„Die Idee, dass ‚Wednesday’ versucht, ihren eigenen Weg außerhalb der Familie zu ebnen, ist wichtig. Wenn wir eine zweite Staffel bekommen würden, wollen wir die Familie auf jeden Fall so vorstellen, wie wir es in ein paar Episoden dieser Staffel getan haben“, so Millar.

Darum geht es in Wednesday

Im aktuellen Spin-off dreht sich alles um Teenie-Tochter „Wednesday“, die von ihren Eltern an die Nevermore Academy geschickt wird, um endlich Anschluss zu finden. Diese hat jedoch nur ihren Fluchtplan im Sinn. Als sie jedoch Zeugin eines Mordes wird, setzt „Wednesday“ alles daran, die Geheimnisse um die Bildungsanstalt aufzuklären.

Wieviele Folgen hat Staffel1?

Die erste Staffel umfasst insgesamt acht Folgen mit jeweils rund 45 Minuten Spiellänge. Sollte es eine zweite Season geben – was wir ganz stark hoffen – können wir gewiss ebenfalls mit mindestens acht Folgen rechnen.

Ob wir dann mehr über Mutter Morticia, Vater Gomez oder Bruder Pugsley erfahren werden? Wir sind gespannt und halten Augen und Ohren offen. Sobald Netflix das OK für Staffel 2 gibt, erfahrt ihr es als erstes.