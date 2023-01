Vikings: Valhalla Staffel 2: Alle Infos zu Start, Besetzung, Story-Details & Trailer

Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

Für die Dreharbeiten an Originalsets in Skandinavien , wo schon „Vikings“ gedreht wurde, wurden keine Kosten und Mühe gespart und sogar originalgetreue Wikinger-Schiffe angefertigt . Hier könnt ihr ein eindrucksvolles Making-of Video mit einem Blick hinter die Kulissen und die Dreharbeiten werfen:

Worum geht es in der Wikinger-Serie? Die Handlung setzt etwa 100 Jahre später als „Vikings“ein und erzählt von der Vinland-Saga zu Beginn des 11. Jahrhunderts mit dem wohl berühmtesten Wikinger , der einen Weg durch schwieriges Gewässer und gewaltsame Umstürze erlebt: Der Isländer Leif Erikson , Sohn von Erik dem Rote, der – ähnlich wie Ragnar – einen neuen Weg nach Westen in der Hoffnung auf neues Land und Reichtum für sein nordisches Volk sucht.

