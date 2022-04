Valorant: Erster Trailer zur neuen Agentin Fade veröffentlicht

Riot Games versorgt seinen Taktik-Shooter Valorant immer wieder mit neuen Inhalten. Neben Skin-Reihen für Waffen, neuen Maps und regelmäßigen Patches kommen auch immer wieder Agenten dazu – so auch jetzt.

Fade heißt die türkische Agentin und ist der 20. Agent im Spiel. Vor Release lief sie unter dem Projektnamen BountyHunter, was ihr Auftreten ziemlich gut beschreibt.

Sie wird als Initiator eingestuft und hilft damit dem Team umkämpfte Gebiete sicherer und schneller einnehmen zu können, um den Gegner zurückzudrängen. Mit ihren dunklen, schattenartigen Fähigkeiten wird sie einige neue Mechaniken ins Spiel bringen.

Fade: Das sind ihre Fähigkeiten

Prowler (C): Mit dieser Fähigkeit schickt Fade eine schattenartige Kreatur los. Diese kann entweder einfach gerade nach vorne geworfen werden oder man steuert sie (Steuerung ähnlich wie bei Skyes Flash). Wenn ein Gegner in Sichtweite ist, fliegt die Kreatur auf diesen zu. Trifft die Fähigkeit und wird vorher nicht zerstört, dann ist der getroffene Gegner near-sighted. Er ist also nicht ganz blind, sein Sichtradius ist aber sehr klein.

Haunt (E): Haunt ist Fades Signature Ability, die sie jede Runde zur Verfügung hat. Wenn ihr sie benutzt, lädt sie mit der Zeit wieder auf und kann erneut abgefeuert werden. Wird die Fähigkeit aktiviert, kann Fade einen Ball werfen. Dieser fällt nach einiger Zeit in der Luft grade auf den Boden (vergleichbar mit Phoenix Feuerball), kann aber auch reaktiviert werden, um ihn vorher auf den Boden fallen zu lassen.

Wenn die Fähigkeit den Boden berührt scannt sie den Umkreis und markiert alle Gegner, die Blickkontakt haben. Wenn ein Gegner markiert ist, hinterlässt er beim Laufen eine Spur. Hier kann dann die E- mit der C -Fähigkeit kombiniert werden, denn der Prowler kann auf dieser Spur direkt zum Gegner fliegen.

Seize (Q): Dieser Orb kann auf den Boden geworfen werden. Jeder Gegner im entstehenden Umkreis bekommt Schaden und kann sich aus dem Bereich um den Orb nicht mehr herausbewegen, ist also quasi an den Ball gefesselt. Der Schaden, den das Ganze verursacht regeneriert man aber langsam wieder. Dazu kommen noch weitere kleinere Einschränkungen.

Nightfall (X): Ihre Ultimate kombiniert alle ihre Fähigkeiten in einer. Wie eine Welle bewegt sich die Ult unabhängig von Wänden und anderen Hindernissen über die Map (vergleichbar mit der Ultimate von Breach). Dabei wird jeder Gegner der getroffen wird markiert, er hört nichts mehr und verliert wie bei ihrer Q Lebenspunkte, die er langsam wieder regeneriert.

Insgesamt hat Fade damit ein sehr abwechslungsreiches Kit an Fähigkeiten, das einige neue Mechaniken ins Spiel bringt. Sie kann sowohl Gebiete für das eigene Team besser zugänglich machen, um den Gegner in eine Ecke zu drängen, als auch mit ihrer Q gegnerische Anstürme aufhalten oder zumindest unterbrechen. So kann sich das eigene Team neu formieren und eine bessere Verteidigung aufbauen.

Fade wird mit dem Beginn von Episode 4 Akt 3 veröffentlicht und landet dann auch mit dem nächsten Patch im Spiel.